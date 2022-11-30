نائب تركي يتحدث عن حقبة جديدة في العلاقات بين أنقرة ودمشق

وأضاف النائب لوكالة نوفوستي، “من الصعب للغاية القول بأن عملية (التقارب مع سوريا) بدأت، وبالتالي تصعب الإجابة على الأسئلة مثل ​​كيف؟.. متى؟ مع من؟ و لماذا؟. على ما يبدو أن الجانب السوري لديه الرغبة في إجراء مفاوضات في دولة ثالثة، ومن المرجح أن تكون روسيا، لذلك من المبكر الحديث عن تعاون شامل، كما أن بداية حقبة جديدة في العلاقات بين دمشق وأنقرة قبل الانتخابات التركية ممكنة، وهذا احتمال كبير للغاية، لكن من الواضح أننا ما زلنا بعيدين عن فكرة الشراكة في العمل”.



وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد صرح مؤخرا بأنه “يمكن أن تعود الأمور إلى نصابها (في العلاقات) مع سوريا في المرحلة القادمة، مثلما جرى مع مصر، فليست هناك خصومة دائمة في السياسة”.