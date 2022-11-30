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الأربعاء 30 تشرين الثاني 2022 ساعة 18:46

محمد القحطاني.. ودعوات للكشف عن مصيره في السجون السعودية

محمد القحطاني.. ودعوات للكشف عن مصيره في السجون السعودية
وقامت المتظمات غير الحكومية ببعث طلبات للعديد من السفارات التابعة للنظام السعودي في أوروبا وامريكا وإلى هيئة حقوق الانسان الأممية.

وجاء في تلك المطالبات رسائل قلق بالغ تجاه حياة المعتقل محمد القحطاني منذ تعرضه للإخفاء القسري قبل أكثر من شهر، وحرمانه من التواصل بعائلته. وقالت إن النظام السعودي لم يفصح عن أي معلومات متعلقة عن مصير القحطاني أو مكان تواجده.

وذكرت الرسالة حالات مماثلة أدت سابقاً إلى وفيات كان يمكن تجنبها بالكامل، مثلما حصل مع موسى القرني، الذي قتل بشكل مروع على يد نزيلٍ في سجن ذهبان بجدة في أكتوبر 2021.

وحفي السياق فقد حذر حقوقيون من توجه جديد مثير للقلق يمارسه النظام السعودي؛ حيث يواصل احتجاز بعض معتقلي الرأي ممن انتهت مدة عقوبتهم، ويعمد إلى إعادة محاكمتهم بتهم جديدة، وهو ما يُعرف بـ”سياسة التدوير”.

و”سياسية التدوير”وهو مصطلح أطلقته المؤسسات الحقوقية والمنصات الإعلامية، للإشارة إلى حالات يصدر فيها قرار بإخلاء سبيل معتقل سياسي أو معتقل رأي، أو تنتهي مدة محكوميته الفعلية، وعندما يدخل السجين في إجراءات إخلاء السبيل، يُفاجأ بعرضه أمام النيابة متّهَماَ في قضية جديدة، قد تحمل نفس الاتهامات القديمة، أو اتهامات جديدة، وقد تكون قضية بدأت أثناء سجنه بالأساس ويستحيل عليه عملياً التورّط فيها.

واعتبرت الرسالة أنه يجب على النظام السعودي الكشف الفوري عن مصير القحطاني دون أي قيود أو شروط، وريثما يتم ذلك على النظام أن يسمح له بالاتصال بأسرته دون أي تأخير.

وقضى القحطاني عقوبة سجن لمدة 10 سنوات؛ بسبب دعوته السلمية إلى الإصلاح، انتهت في 22 نوفمبر الجاري. وشنّ النظام السعودي خلال السنوات الأخيرة حملة اعتقالات واسعة طالت دعاة ومفكرين وعلماء بارزين.

وكانت قد طالبت زوجة الناشط الحقوقي السعودي محمد القحطاني المسجون منذ نحو عشر سنوات سلطات المملكة بمعرفة مصيره، بعدما انقطعت أخباره وتواصله مع أسرته منذ شهر.

وتحدّثت مها القحطاني مع وكالة أوروبية غداة مطالبة مسؤولة أممية السلطات السعودية، "بإعلام أسرته بمكان تواجده ووضعه الصحي الحالي". وقالت "لقد سكتت عشر سنوات، لكن الآن نفد صبري".

والقحطاني هو أحد مؤسّسي الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية التي حُلّت في العام 2013. في العام نفسه، حُكم على القحطاني بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة التآمر على أمن الدولة والتحريض على الفوضى والعصيان.
رقم : 1027726
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