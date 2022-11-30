تشكيل لجان فنية مشتركة بين بغداد ومنطقة كردستان لحل القضايا العالقة

وذكرت اللجنة في بيان انه"جرى خلال اللقاء الذي سادته الاجواء الايجابية، طرح القضايا العالقة بين الجانبين لاسيما قانون النفط والغاز، والموازنة، وقضايا اخرى، واتفق الجانبان على ان يتم معالجة القضايا العالقة، وفقا لما نص عليه الدستور العراقي، والمنهاج الوزاري لحكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي صوّت عليه مجلس النواب".



وتابع، انه "تمخض عن الاجتماع تشكيل لجان فنية مشتركة للنظر في مجمل القضايا التي ستناقشها اللجنة على ان تتواصل الاجتماعات واللقاءات المشتركة خلال الايام المقبلة، للوصول الى معالجات جذرية لجميع هذه القضايا".



ومن الجدير بالذكر ان اللجنة المشكّلة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط، تضم في عضويتها وزيري النفط والمالية، ورئيسي ديوان الرقابة المالية وهيأة المنافذ الحدودية والمستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، ورئيس الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء، بالاضافة الى مدير شركة سومو.