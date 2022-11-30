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الأربعاء 30 تشرين الثاني 2022 ساعة 20:14

الأدميرال ايراني: ندافع عن مصالحنا الوطنية في كافة أنحاء العالم

الأدميرال ايراني: ندافع عن مصالحنا الوطنية في كافة أنحاء العالم
وقال الأدميرال ايراني اليوم الأربعاء، خلال خطابه في مراسم إحياء ذكرى يوم القوة البحرية للجيش بحضور مجموعة من المسؤولين العسكريين من الدول الصديقة والمجاورة،نحن فخورون بأنه منذ أكثر من 4 عقود ، القوة البحرية تحت علم الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدافع عن مصالح الشعب الإيراني في مياه العالم.

وتابع، في تلك الأيام التي شن نظام صدام البائد الحرب علينا، بدعم كامل من الاستكبار العالمي وبهدف القضاء على الثورة الإسلامية، و بدأ هجوماً جباناً واسعاً علينا،وقف قواتنا و شهدائنا أمام الأعداء بشجاعة وصلابة.

وأوضح أننا أحرزنا تقدمًا كبيراً في هذا الطريق بحيث نصمم ونصنع اليوم الغواصات والمدمرات والفرقاطات وقاذفات الصواريخ و الطائرات المسيرة وجميع أنواع المعدات التي نحتاجها.

وقال، إننا بينما نحتفل بعيد القوات البحرية في هذا المكان، يقوم أسطولان لبحرية جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأداء الواجب في المحيطات كما يتم إيفاد أسطول بحرية أخر حاليا.

وتابع قائلا، في محاولة لتحسين مستوى الأمن الجماعي في منطقة المحيط الهندي، أطلقنا المركز الدولي للتعاون الأمني البحري على سو احل مكران شمال هذا المحيط.

وأوضحأنه من خلال إرسال أكثر من 87 اسطولا إلى البحار البعيدة، فإننا في القوات البحريةلم نضمن أمن الأسطول التجاري للبلاد فحسب، بل ساعدنا سفن الدول الأخرى في خطوط الشحن الدولية.

وشدد على رؤية القوة البحرية للجيش الإيراني للتعاون مع القوات البحرية للدول المجاورة والصديقة ، قائلا، لم نؤلو أي جهد في هذا المجال.
رقم : 1027756
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