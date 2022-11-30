'الجهاد الإسلامي' تنعي الشهيد محمد بدارنة من بلدة يعبد بجنين

وقالت الجهاد الإسلامي، في بيان لها: "ننعى الشهيد البطل الذي نزف دمه إلى جانب كوكبة مضيئة من الشهداء"، مؤكدة أن عملية إعدامه بدم بارد يدلل على حجم الحرب الإجرامية المعلنة ضد أبناء شعبنا على امتداد أرضنا المحتلة.



وأشادت بالمجاهدي وأبناء الشعب الفلسطيني الذين يتصدون لعدوان الاحتلال بكل ما أوتوا من عزيمة وإرادة صلبة مستمدة من إيمانهم بالله ويقينهم الراسخ بحتمية النصر، وندعو إلى استمرار حالة الاشتباك مع العدو وردعهم عن جرائمهم الآثمة.



وتقدمت بالتعزية والمباركة من عائلة الشهيد الكرام وعموم الأهل الفلسطيني في يعبد وجنين البطلة، سائلين المولى عز وجل أن يجعل دمه لعنة على القتلة المجرمين، ونصرًا مبيناً للشعب الفلسطيني وتعاهد الشهداء على الوفاء لهم حتى زوال الاحتلال.