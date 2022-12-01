الأسير الفلسطيني ناصر أبو حميد يدخل مرحلة خطرة

وأضاف النادي في بيانٍ له: أنّ "المدة التي يمكّن للأسير ناصر أن يبقى فيها دون الاستعانة بأنبوبة الأوكسجين لا تتجاوز الدقيقتين؛ جرّاء الصعوبة البالغة في التّنفس، والتي تفاقمت مع وصول الماء إلى الرّئة".



وأوضح نادي الأسير، أنّ" التدهور المستمر على وضعه الصحيّ، يتسارع مقارنة مع المدة الماضية، ويعيش فقط على المسكنات ومهدئات الآلام، بعد أن قرر الأطباء إيقاف العلاج الكيميائيّ".



وتعرض الأسير أبو حميد وما يزال لجريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء) على مدار سنوات اعتقاله، وبدأ وضعه الصحيّ يتراجع بوضوح في آب/ أغسطس من العام الماضي، وفي حينه كشف عن إصابته بسرطان في الرئة جرّاء مماطلة إدارة السّجون في إجراء الفحوص الطبية اللازمة له، إلى أن وصل إلى ما وصل إليه اليوم من مرحلة صحية حرجة للغاية.



والأسير أبو حميد (50 عامًا)، محكوم بالسّجن المؤبد 7 مرات و(50) عامًا، وهو واحد من بين أكثر من 600 أسير مريض في سجون الاحتلال، من بينهم (24) أسيرًا يعانون من الإصابة بالسّرطان والأورام بدرجات متفاوتة، ويواجهون جريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء)، عدا عن ظروف الاعتقال القاسية.



يذكر أنّ جميع الجهود القانونية والسياسية قد فشلت بالإفراج عنه رغم وضعه الصحيّ الحرج، وذلك رغم المطالبات اللامنتهية التي وجهتها العائلة وما تزال حتى اليوم.