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الخميس 1 كانون الأول 2022 ساعة 10:55
رصد 68 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة خلال الساعات الماضية
وأفادت مصادر صحفية نقلا عن مصدر في الغرفة أن الخروق تضمنت استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس، وتحليق 8 طائرات تجسسية في أجواء المنطقتين ذاتها ومقبنة.
كما تضمنت الخروق أيضاً، 13 خرقاً بقصف مدفعي، و41 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.
مصدر :
وكالات
رقم :
1027874
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