رصد 68 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة خلال الساعات الماضية

وأفادت مصادر صحفية نقلا عن مصدر في الغرفة أن الخروق تضمنت استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس، وتحليق 8 طائرات تجسسية في أجواء المنطقتين ذاتها ومقبنة.



كما تضمنت الخروق أيضاً، 13 خرقاً بقصف مدفعي، و41 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.