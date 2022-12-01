الصفحة الرئيسية
0
الخميس 1 كانون الأول 2022 ساعة 11:04

تعزيزات عسكرية سورية روسية إلى ريف حلب على هامش التصعيد التركي

تعزيزات عسكرية سورية روسية إلى ريف حلب على هامش التصعيد التركي
ومع تصعيد الهجمات المدفعية والصاروخية التركية على شمال وشمال شرق سورية، تزايدت المؤشرات على قرب شنها للعدوان البري الذي طالما هددت به إدارة رجب طيب أردوغان إذا لم تنفذ ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية – قسد» المقترح الروسي بالانسحاب عن الحدود لمسافة 30 كيلو متراً في العمق السوري وهو الأمر الذي ترفضه الأخيرة معولة على أوهام دعم حليفها الاحتلال الأميركي الذي توحي تصريحاته بنيته تجريعها كأس سم جديد من الخذلان.

واشارت صحيفلة الوطن ىالسورية اليوم الخميس، انه على الرغم من تعنت «قسد» باتخاذ إجراءات لوضع حد لحجج إدارة أردوغان أرسل الجيش العربي السوري تعزيزات ضخمة إلى خطوط التماس، في حين أنشأت القوات الروسية نقطة عسكرية جديدة في قرية تل جيجان، ضمن مناطق انتشار الجيش و«قسد» في ريف حلب الشرقي، مواجهة للقاعدة التركية في قرية عبلة بريف الباب شرق حلب.

وفي التفاصيل، فقد نقلت مصادر صحفية تابعة لـ«قسد» عن المركز الإعلامي للميليشيات قوله في بيان: إن قوات الاحتلال التركية استهدفت نحو 42 قرية وبلدة شمال شرق سورية بأكثر من 170 ضربة.

وأوضح البيان أن الاحتلال التركي قصف بـ63 قذيفة مدفعية، و11هاون وقذيفتي دبابة، 16 قرية وبلدة بريف حلب الشمالي، ما أسفر عن إصابة مدنيين في قرية صوغانكة.

وذكر أن أربع قرى بريف تل تمر شمال الحسكة قصفتها القوات التركية بالقذائف المدفعية والهاون، إضافة لثلاث قرى بريف أبو راسين بنحو 60 قذيفة هاون، استهدف الاحتلال 7 قرى وبلدات في ريف عين العرب بـ15 قذيفة هاون، و15 قذيفة مدفعية، وضربة دبابة واحدة.

وأشار البيان إلى أن "الاحتلال التركي قصف بالمدفعية والهاون 8 قرى في تل أبيض شمال الرقة، وثلاث قرى في ريف منبج بالهاون ومرة واحدة بالمدفعية".

وفي السياق، ذكرت مصادر إعلامية معارضة، أن المدفعية التركية الموجودة شرق مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الشرقي قصفت قرية الربيعات بريف أبو راسين شمال غرب الحسكة، حيث سقطت القذائف على الفرن الوحيد الذي يخدّم المنطقة بالخبز، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة.

في المقابل، ذكرت المصادر أن قوات الجيش العربي السوري أرسلت تعزيزات عسكرية ليل أول من أمس، تضمنت دبابات T90 حديثة وناقلات جند ومئات من العناصر، حيث انتشرت على طول خطوط التماس مع ما يسمى «الجيش الوطني» الموالي للاحتلال التركي في ريف حلب الشمالي، مؤكدة أن هذه التعزيزات الجديدة هي الأضخم منذ بدء التصعيد التركي مساء 19 تشرين الثاني الجاري.

وقبل ذلك ارسل الجيش تعزيزات في 21 تشرين الثاني الجاري إلى خطوط التماس في عين العرب وغرب مدينة منبج شرق حلب.

بدورها أنشأت القوات الروسية نقطة عسكرية جديدة في قرية تل جيجان، ضمن مناطق انتشار الجيش العربي السوري، و«قسد» في ريف حلب الشرقي، وفق المصادر التي أوضحت، أنه وفور وصول القوات الروسية إلى القرية المتاخمة لقرية عبلة بريف الباب شرق حلب، الخاضعة لسيطرة القوات التركية ومرتزقتها ويوجد فيها قاعدة عسكرية تركية، قامت برفع العلم الروسي ونشر المدافع الميدانية في محيط النقطة الجديدة.

كما أرسلت القوات الروسية تعزيزات عسكرية شملت العشرات من الجنود ومدافع ميدانية بعيدة المدى ومواد لوجستية وتعتبر هذه المرة الأولى التي تنتشر فيها القوات الروسية على خطوط التماس مع القوات التركية.

في غضون ذلك ذكرت تقارير تلفزيونية أن الأجواء داخل تركيا توحي بقرب تنفيذ عملية العدوان البري ضد مناطق سيطرة «قسد»، حيث سحبت الإدارة التركية المراسلين الصحفيين الأتراك من شمال سورية في إشارة لتنفيذ تهديدها بالاجتياح البري.
مصدر : وكالات
رقم : 1027876
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
تحذير من خطة آل سعود الجديدة ضد سكان جزيرة "تاروت" شرق شبه الجزيرة العربية
تحذير من خطة آل سعود الجديدة ضد سكان جزيرة "تاروت" شرق شبه الجزيرة العربية
مصافحة بداية التطبيع..إصرار تركي وحذر مصري
مصافحة بداية التطبيع..إصرار تركي وحذر مصري
1 كانون الأول 2022
‘‘إسرائيل‘‘ تحارب الفلسطينيين في محكمة العدل الدولية.. الأسباب والنتائج؟
‘‘إسرائيل‘‘ تحارب الفلسطينيين في محكمة العدل الدولية.. الأسباب والنتائج؟
1 كانون الأول 2022
تغلغل صهيوني في السعودية مع تهجير قسري للمواطنين السعوديين... ما الذي يخفيه ابن سلمان؟
تغلغل صهيوني في السعودية مع تهجير قسري للمواطنين السعوديين... ما الذي يخفيه ابن سلمان؟
1 كانون الأول 2022
فشل أمنيّ وانتفاضة فلسطينيّة مرتقبة.. اعترافات إسرائيليّة علام تدل؟
فشل أمنيّ وانتفاضة فلسطينيّة مرتقبة.. اعترافات إسرائيليّة علام تدل؟
30 تشرين الثاني 2022
انقسامات واغتيالات ... خطة السعودية للتحكم في جنوب اليمن
30 تشرين الثاني 2022
الموقف الحكيم لسوريا حيال العمليات العسكرية التركية المحتملة
الموقف الحكيم لسوريا حيال العمليات العسكرية التركية المحتملة
30 تشرين الثاني 2022
لماذا يرعب بن غفير الصهاينة ولا يرعب الفلسطينيين؟
لماذا يرعب بن غفير الصهاينة ولا يرعب الفلسطينيين؟
30 تشرين الثاني 2022
هجوم غربيّ متصاعد على الجزائر.. ما مستقبل العلاقة مع أوروبا؟
هجوم غربيّ متصاعد على الجزائر.. ما مستقبل العلاقة مع أوروبا؟
30 تشرين الثاني 2022
السوداني: لن نسمح بتهديد أمن إيران من العراق ولن ننسى دعمها ضد داعش
السوداني: لن نسمح بتهديد أمن إيران من العراق ولن ننسى دعمها ضد داعش
29 تشرين الثاني 2022
تصريحاتٌ شديدة اللهجة.. ما الذي ينتظر التحالف السعودي الإماراتي؟
تصريحاتٌ شديدة اللهجة.. ما الذي ينتظر التحالف السعودي الإماراتي؟
29 تشرين الثاني 2022
سجل إخفاقات السعودية في المشاريع الاقتصادية والمصير الغامض لرؤية 2030
سجل إخفاقات السعودية في المشاريع الاقتصادية والمصير الغامض لرؤية 2030
29 تشرين الثاني 2022
قطر تضخ دماءً جديدةً في عروق الاقتصاد التركي الراكد.. أردوغان يحاول إنقاذ عرشه
قطر تضخ دماءً جديدةً في عروق الاقتصاد التركي الراكد.. أردوغان يحاول إنقاذ عرشه
29 تشرين الثاني 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
تحذير من خطة آل سعود الجديدة ضد سكان جزيرة "تاروت" شرق شبه الجزيرة العربية
مصافحة بداية التطبيع..إصرار تركي وحذر مصري
‘‘إسرائيل‘‘ تحارب الفلسطينيين في محكمة العدل الدولية.. الأسباب والنتائج؟
تغلغل صهيوني في السعودية مع تهجير قسري للمواطنين السعوديين... ما الذي يخفيه ابن سلمان؟