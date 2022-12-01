لبنان.. جلسة ثامنة اليوم لانتخاب رئيس للجمهورية

اسلام تايمز (لبنان) - يعقد مجلس النواب اللبناني ،اليوم الخميس، جلسة ثامنة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في ظل عدم حصول توافق بين مختلف الكتل النيابية ما يعني عدم امكانية التوصل الى جديد في هذا الملف.