النواب اللبناني يفشل للمرة الثامنة في انتخاب رئيس جديد للبلاد

وبدأت قبل ظهر اليوم الخميس، الجلسة الثّامنة ل​مجلس النواب اللبناني​ المخصّصة لانتخاب رئيس للجمهوريّة، بعد اكتمال النّصاب عقب حضور 111 نائبًا في القاعة العامّة.