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الخميس 1 كانون الأول 2022 ساعة 16:56

إعتقال الضالعين بتفخيخ فاشل جرى بمدينة شيراز الإيرانية

إعتقال الضالعين بتفخيخ فاشل جرى بمدينة شيراز الإيرانية
وأعلن حرس الثورة الإسلامية فرع مدينة شيراز مركز محافظة فارس التعرف على منفذي تفخيخ فاشل بالمدينة ليلة الحادث الإرهابي في مرقد السيد أحمد بن موسى "شاهجراغ" (ع)، حيث تمت ملاحقتهم واعتقالهم من خلال جهود استخباراتية لجهاز مخابرات حرس الثورة الاسلامية بمحافظة فارس.

وفي 26 أكتوبر من هذا العام وبالتزامن مع ليلة حادثة شاهجراغ الإرهابية، وبعد تلقي بلاغ عام عن رؤية طرد مشبوه في إحدى الطرق الرئيسية في مدينة شيراز، وصل فريق التفتيش بسرعة إلى مكان الحادث، وقام بإبطال العبوة.

وأوضحت استخبارات حرس الثورة الإسلامية أنه وبجهود استخبارية، تم التعرف على منفذي هذا التفخيخ واعتقالهم من خلال عمليات مراقبة ومطاردة في محافظتي أصفهان وفارس.

وأعلنت مخابرات حرس الثورة بمحافظة فارس أن معلومات إضافية في هذا الشأن سوف يتم الإعلان عنها في القريب العاجل.
رقم : 1027926
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