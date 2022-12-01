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الخميس 1 كانون الأول 2022 ساعة 17:03

حماس: جنين خزان للمقاومة والثورة

حماس: جنين خزان للمقاومة والثورة
كما أكد أن "ارتقاء الشهداء من أبطالنا ومقاومينا؛ ثمن يدفعه شعبنا الفلسطيني مقابل انتزاع حريته واستقلاله واستعادة أرضه".

جاء ذلك في تصريح صحفي اليوم الخميس، تعقيباً على اغتيال الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الخميس، القيادي الميداني في "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قائد كتيبة جنين محمد أيمن السعدي (26 عاماً)، وزميله القيادي نعيم جمال الزبيدي (27 عاماً).

وقال قاسم إن "جنين أثبتت أنها لن تنكسر أمام آلة القتل والحرب الصهيونية، وأن الحصار والقتل لن يزيدها إلا إصرارًا على حمل السلاح والقتال حتى تحقيق الأهداف".

وأضاف أن "مشهد ارتقاء الشهداء تأكيد للمعادلة بأن شعبنا سيواصل جهاده ونضاله وكفاحه ضد الاحتلال؛ طالما بقي مستعمر صهيوني واحد على أرض فلسطين".

ولفت إلى أن "كل المؤشرات لدى الاحتلال تؤكد أن هذه الانتفاضة لن تهدأ وستتواصل".

وأوضح قاسم أن الاحتلال عجز عن وقف المقاومة رغم كل الإجرام والقتل والحصار، وأن الانتفاضة مستمرة، ولن تهدأ حتى تحقق أهداف شعبنا، مشيرًا إلى أن حماس تقدم لها كل الدعم والإسناد.

وزفّت “حماس” في تصريح صحفي، الشهيدين السعدي والزبيدي، مؤكدة أن “استهداف القادة ومواصلة سياسة الاغتيالات بحقّ المقاومين؛ لن تفلح في تحقيق الأمن للاحتلال ومستوطنيه، ولن تخمد جذوة المقاومة المتصاعدة في الضفة، فثورتنا ولّادة، وأجيالنا تعرف الطريق نحو النصر والتحرير”.

وأرسلت الحركة تعازيها لذوي الشهيدين، والتحية لأبطال شعبنا ومقاومينا في مخيم جنين وكل أنحاء الضفة والقدس الذين يشعلون نار الثورة، وتشد على أياديهم، داعية إلى تصعيد المقاومة والثأر لدماء الشهداء، وتلبية صرخة الأقصى الذي يتعرض للتهديد والتهويد.
مصدر : وكالات
رقم : 1027929
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