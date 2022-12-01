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الخميس 1 كانون الأول 2022 ساعة 18:34

الكرملين: المحاكم الخاصة بأوكرانيا غير"شرعية"ولن نعترف بها

الكرملين: المحاكم الخاصة بأوكرانيا غير"شرعية"ولن نعترف بها
وقال بيسكوف "بالنسبة للمساعي الرامية لتأسيس نوع من المحاكم، لن يكون لها أي شرعية ولن نقبلها وسندينها".

وأضاف أنّ "المحققين الروس يقومون بعمل دقيق لتوثيق جميع جرائم نظام كييف" في أوكرانيا.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، أنه "سيعمل على إقامة محكمة خاصة للنظر في ما اسماه "جرائم" العملية الخاصة الروسية" في أوكرانيا، وهو ما يتطلب تحقيقه دعما دوليا واسعا.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد طالب مرارا بإنشاء محكمة مماثلة، وكذلك طالبت دول البلطيق.

ومن جانبه أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الخميس،أن الولايات المتحدة جعلت من أوكرانيا تهديدا وجوديا لروسيا.

وكان لافروف يتحدث في مؤتمر صحفي اتهم خلاله الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بالضلوع المباشر في حرب أوكرانيا.

وقال إن روسيا لم تنسحب أبدا من أي اتصالات مع الولايات المتحدة لكن الروس لم يسمعوا أي "أفكار ذات قيمة كبيرة" من نظرائهم الأمريكيين.

وأضاف لافروف إن أجهزة المخابرات الأمريكية والروسية تجري محادثات بشأن عمليات تبادل محتملة لسجناء وإنه يأمل في نجاحها.
مصدر : وكالات
رقم : 1027940
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