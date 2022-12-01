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الخميس 1 كانون الأول 2022 ساعة 18:47

سوريا: تسليم الأراضي المطهرة من الألغام في داريا للجهات المختصة

سوريا: تسليم الأراضي المطهرة من الألغام في داريا للجهات المختصة
وقالت في إطار الجهود الوطنية المبذولة للحد من أخطار الألغام وغيرها من الذخائر غير المنفجرة التي خلفتها المجموعات الإرهابية، أقيمت اليوم مراسم استلام الأراضي التي قام “المركز الأرمني لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية والخبرة” بتطهيرها في داريا بريف دمشق، بالتعاون مع مكتب دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام “أونماس” ويإشراف اللجنة الوطنية السورية المعنية بالأعمال المتعلقة بالألغام.

ونقل بيان الخارجية عن ممثل اللجنة الوطنية السورية المعنية خلال مراسم الاستلام قوله: إن مشكلة الألغام والذخائر المتفجرة والعبوات الناسفة على امتداد مساحات القطر تشكل تهديداً حقيقياً لحياة المواطنين، وسبباً لعرقلة جهود التنمية وعودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم.

وأوضح ممثل اللجنة أن الحكومة السورية ممثلة بوزارة الخارجية والمغتربين، كانت قد وقعت بتاريخ 4 تموز 2018 على مذكرة تفاهم مع مكتب دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام، تم بموجبها التعاون على تنفيذ عدة مشاريع، منها جلسات توعية من مخاطر الألغام والذخائر غير المنفجرة التي طالت نحو نصف مليون مواطن سوري من مختلف الشرائح والفئات العمرية في أغلب المحافظات السورية.

وأضاف ممثل اللجنة إن الحكومة السورية وقعت مذكرة تفاهم مع منظمة المساعدات الشعبية النرويجية التي ستبدأ في وقتٍ قريب العمل لتطهير منطقة مخيم اليرموك من الألغام والشراك والذخائر غير المنفجرة.

وكان “المركز الأرمني لإزالة الألغام للأغراض الانسانية والخبرة” وقع بتاريخ 25 تشرين الأول2021 اتفاقاً مع مكتب دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام لبدء العمل بمشروع تطهير أحياء نادي الفصول الأربعة والنجاصة والشويحة في منطقة داريا، حيث قام بتطهير حتى اليوم 1.969.599 متراً مربعاً سطحياً و1.301.984 متراً مربعاً تحت السطح من تلك الأراضي، وذلك بعد عثوره على 517 ذخيرة متنوعة تم تدمير 426 منها بشكلٍ نهائي.
مصدر : وكالات
رقم : 1027948
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