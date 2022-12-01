?>?> الخارجية الإيرانية: فلينظر منتهكو حقوق الإنسان إلى أدائهم المخزي - اسلام تايمز

وفي سلسة تغريدات كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: لا يملك المجرمون ضد الشعوب وأنصار الكيان الصهيوني المحتل والإرهابي والعنصري السلطة الأخلاقية للتعليق على موضوع حقوق الإنسان وأداء الآخرين في هذا المجال.



وأضاف ناصر كنعاني قائلاً: إن حقوق الإنسان مفهوم مقدس، وتعتبر الجمهورية الإسلامية في إيران تعزيزه ضرورة إسلامية وإنسانية وقانونية وأخلاقية.



ولفت إلى أن: من الأفضل لمنتهكي حقوق الإنسان التوقف عن استخدام حقوق الإنسان كأداة سياسياً، والنظر إلى أدائهم المخزي في حقوق الإنسان.



وخلص كنعاني إلى القول إن: الحكومة الأميركية والعديد من المدعين الغربيين مدانون في محكمة الضمير الإنساني بسبب سجلاتهم المخزية لانتهاكات حقوق الإنسان.