?>?> البحرين.. استمرار المسيرات المناهضة ضد زيارة هرتسوغ - اسلام تايمز

ورفع المتظاهرون في المسيرات الأعلام البحرينية والفلسطينية والشعارات المنددة بهذه الزيارة.



ودعت "جمعية الوفاق" البحرينية إلى المشاركة الفاعلة في تظاهرة إلكترونية بالتزامن مع زيارة رئيس الاحتلال الإسرائيلي، فيما أكدت الجمعية السياسية أن "موقف الشعب البحريني ثابت في مناصرة القضية الفلسطينية"، رافضةً الخطوات التطبيعية المتسارعة مع "تل أبيب".



وفي منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن رئيس الاحتلال الإسرائيلي يعتزم زيارة البحرين والإمارات للمرة الأولى في 4 كانون الأول/ديسمبر المقبل، تلبيةً لدعوة تلقاها من الملك حمد بن عيسى آل خليفة.



وأفادت "القناة 13" العبرية بأن هرتسوغ "سيعقد اجتماعات مع الملك البحريني وكبار المسؤولين في المملكة وأعضاء الجالية اليهودية"، في سبيل "تعزيز العلاقات وتوسيع التعاون".



وبحسب القناة، سيتوجه هرتسوغ في اليوم التالي إلى الإمارات "للمشاركة في مؤتمر الفضاء الذي سيُعقد في العاصمة أبو ظبي، وسيلتقي رئيس البلاد محمد بن زايد آل نهيان"، مشيرةً إلى أن ذلك "سيكون رابع لقاء بين هرتسوغ ورئيس الإمارات منذ توليه منصبه".



وتأتي زيارة هرتسوغ للإمارات والبحرين بعد أكثر من عامين على تطبيع العلاقات في إطار ما سُمي بـ"اتفاقيات أبراهام" التي جرت برعاية الولايات المتحدة الأميركية.



واستقبل رئيس الاحتلال الإسرائيلي وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد في القدس المحتلة في أيلول/سبتمبر الماضي، على رأس وفدٍ رفيع المستوى.



وجاءت زيارة بن زايد إلى "تل أبيب" بعد زيارة هرتسوغ الإمارات مطلع العام الحالي، إذ عقد سلسلة من الاجتماعات مع كبار المسؤولين الإماراتيين.