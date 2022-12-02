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الجمعة 2 كانون الأول 2022 ساعة 08:59

العميد أشتري: امن الشعب خطنا الاحمر

العميد أشتري: امن الشعب خطنا الاحمر
وقال العميد اشتري في تصريحه أمس الخميس خلال مراسم تكريم اسر شهداء وجرحى قوى الامن الداخلي في مدينة مشهد مركز محافظة خراسان الرضوية شمال شرق ايران: ان الاعتداء على قوى الامن الداخلي يعني الاعتداء على أمن وراحة المواطنين، لذلك سيتم التعامل بشكل حازم وقانوني مع أولئك الذين يعتدون على حياة المواطنين وممتلكاتهم.

وأضاف العميد أشتري: بناء على توجيهات قائد الثورة الاسلامية، فإن جهاز إنفاذ القانون هو أحد أعمدة أمن البلاد ، وواجب الشرطة اليوم هو حماية سلامة المواطنين في هذا الوقت الحساس.

وأشار إلى أن شهداء الأمن يلعبون الدور الأكبر والأعلى في ضمان أمن المجتمع ، وقال: الأمن هو اثمن رأس مال ، وإذا لم يكن هناك أمن فلن يكون هناك تقدم.

وأضاف: في الأحداث الأخيرة شن العدو حربًا هجينة ضد الشعب الايراني بذرائع مختلفة ، لأن المعارضين والمناوئين لا يستطيعون رؤية تقدم إيران القوية.

وقال العميد أشتري: "لحسن الحظ كنا ناجحين وثابتين في مجال العمل وسنتجاوز هذه المشاكل بكل رفعة وشموخ".

واكد إن رجال الشرطة يؤدون واجباتهم باقتدار وأضاف: ان أمن إيران الإسلامية الان مناسب وجيد.
رقم : 1028033
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