العميد أشتري: امن الشعب خطنا الاحمر

وقال العميد اشتري في تصريحه أمس الخميس خلال مراسم تكريم اسر شهداء وجرحى قوى الامن الداخلي في مدينة مشهد مركز محافظة خراسان الرضوية شمال شرق ايران: ان الاعتداء على قوى الامن الداخلي يعني الاعتداء على أمن وراحة المواطنين، لذلك سيتم التعامل بشكل حازم وقانوني مع أولئك الذين يعتدون على حياة المواطنين وممتلكاتهم.



وأضاف العميد أشتري: بناء على توجيهات قائد الثورة الاسلامية، فإن جهاز إنفاذ القانون هو أحد أعمدة أمن البلاد ، وواجب الشرطة اليوم هو حماية سلامة المواطنين في هذا الوقت الحساس.



وأشار إلى أن شهداء الأمن يلعبون الدور الأكبر والأعلى في ضمان أمن المجتمع ، وقال: الأمن هو اثمن رأس مال ، وإذا لم يكن هناك أمن فلن يكون هناك تقدم.



وأضاف: في الأحداث الأخيرة شن العدو حربًا هجينة ضد الشعب الايراني بذرائع مختلفة ، لأن المعارضين والمناوئين لا يستطيعون رؤية تقدم إيران القوية.



وقال العميد أشتري: "لحسن الحظ كنا ناجحين وثابتين في مجال العمل وسنتجاوز هذه المشاكل بكل رفعة وشموخ".



واكد إن رجال الشرطة يؤدون واجباتهم باقتدار وأضاف: ان أمن إيران الإسلامية الان مناسب وجيد.