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الجمعة 2 كانون الأول 2022 ساعة 09:01

اوليانوف: سلوك اميركا تجاه مفاوضات فيينا غير مسؤول

اوليانوف: سلوك اميركا تجاه مفاوضات فيينا غير مسؤول
جاء ذلك في تغريدة كتبها أوليانوف، عبر حسابه على تويتر مساء الخميس ردا على مزاعم "روبرت مالي" ، الممثل الأميركي الخاص في شؤون إيران.

وكتب أوليانوف: "المسؤولون الأميركيون قلقون بشأن تقدم البرنامج النووي الإيراني. هناك طريقة سهلة لحل هذه المخاوف، وهي الانتهاء من مفاوضات فيينا".

وأضاف: "ان عدم الاستعداد لإنهاء المفاوضات مع الإشارة إلى الخيار العسكري، امر غير مسؤول".

وفي مقابلة مع مجلة فورين بوليسي كرر "مالي" المزاعم السياسية بشأن برنامج إيران النووي السلمي وادعى أن طهران قريبة جدًا من إنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنبلة ذرية.

كما زعم أن الرئيس الأمريكي جو بايدن "أعلن أنه سيوافق على الخيار العسكري كحل أخير. لكننا لم نصل إلى هذه المرحلة بعد ولا يزال لدينا أمل ".
مصدر : وكالات
رقم : 1028035
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