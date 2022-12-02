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الجمعة 2 كانون الأول 2022 ساعة 09:07

ماكرون: لن نضغط على أوكرانيا لإجبارها على التفاوض مع روسيا

ماكرون: لن نضغط على أوكرانيا لإجبارها على التفاوض مع روسيا
وأضاف ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع بايدن في واشنطن، مجيبا على سؤال عما إذا كان هو وبايدن ناقشا إمكانية إجراء مفاوضات روسية ــ أوكرانية، مع الأخذ بالاعتبار مشقات فصل الشتاء وأزمة الطاقة، "لن نضغط أبدا على أوكرانيا لتقديم تنازلات، وهو أمر غير مقبول بالنسبة لها".

وقال: "إذا أردنا تحقيق سلام مستدام، فيجب أن نحترم الأوكرانيين وحقيقة أنهم هم وحدهم أصحاب الحق في اختيار ظروف وتوقيت إجراء المفاوضات" حسبما افادت وكالة سبوتنيك للانباء.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست في وقت سابق، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن طلبت من القيادة الأوكرانية إظهار انفتاحها على المفاوضات مع روسيا.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، الخميس، أن جدول أعمال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يتضمن حتى الآن اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ونفى بيسكوف لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال في هذا الشأن، وجود خطط لإجراء محادثة هاتفية بين الرئيسين الروسي والفرنسي.

وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، تقدر بالمليارات، منذ بدء الازمة الاوكرانية في 24 فبراير/ شباط الماضي.
مصدر : وكالات
رقم : 1028038
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