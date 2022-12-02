جمعية الوفاق: الظلم بحق المراة مستمر بالبحرين

وأكّدت الوفاق في بيانٍ لها بمناسبة يوم المرأة البحرينيّة، أنّ نسبة تعطّل المرأة البحرينيّة هي 75٪، من إجمالي حجم العاطلين من العمل، بينما يتاح للأجنبيات الوظائف وغيرها من الامتيازات , حسبما نقل موقع منامة بوست.



وأكّدت أنّ البحرين أخفقت في الوفاء بأبسط الالتزامات الحقوقيّة تجاه المرأة، ولا تجد شعار «تمكين المرأة» سوى آلة دعائيّة لتبييض صورتها.



ولفتت إلى أنّ المجلس الأعلى للمرأة يسعى للتحكّم بهويّة المرأة البحرينيّة، عبر التماشي مع السّلطة في خطوات «التّطبيع»، لكن وعي المرأة البحرينيّة وصمودها استثنائيّ.



وشدّدت الوفاق على أنّه ورغم كلّ القيود، تعبّر المرأة البحرينيّة عن رفضها لهذه الخيانة ومصرّة على بناء وطن هويّته عربيّة إسلاميّة جامعة، يساوي بين جميع مواطنيه، ويحفظ حقوق الأجيال القادمة .