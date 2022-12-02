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الجمعة 2 كانون الأول 2022 ساعة 11:00

برلماني ايراني: اقتصاد البلاد قوي ونحن في طريقنا للتغلب على المشاكل سريعا

برلماني ايراني: اقتصاد البلاد قوي ونحن في طريقنا للتغلب على المشاكل سريعا
وفي تصريح له الخميس خلال الاجتماع المشترك لمجمع نواب محافظة همدان مع مجمع رواد الثورة الإسلامية المنعقد في مدينة همدان (غرب)، اشار حاجي بابائي إلى أن العدو توصل إلى نتيجة مفادها أن السبيل الوحيد لهزيمة الثورة هو إضعاف القوى الداخلية، وقال: لو كان لدى العدو تصور أن وضعنا آخذ بالتدهور لما نفذ خطته.

وقال: الاقتصاد الإيراني قوي ، لكن معيشة الناس ليست في حالة مناسبة لأسباب مختلفة ، ونحن في طريقنا للتغلب بسرعة على المشاكل.

وتابع : من خلال القيام بأنشطة اقتصادية قوية في الشهر الماضي ، ورغم كل المؤامرات الدولية ضد البلاد ، فقد تمكنا من تصدير اكبر حجم من الصادرات اليومية مقارنة مع السنوات القليلة الماضية بمقدار مليون و 200 الف برميل.

واضاف: اننا بوحدتنا يمكننا الوقوف امام العدو الذي لا يطيق رؤية قمة نجاحاتنا ويريد تحويلها إلى واد.

وشدد على أن إيران الإسلامية بحاجة اليوم إلى الوقوف خلف قائد الثورة والتحرك الى الامام بقوة ، مضيفًا: ان جميع المسؤولين يعملون بكل قوتهم من أجل تقدم البلاد ، لكن العدو حشد العالم كله بكل قواه ضد بلدنا.

واعتبر حاجي بابائي تصدير 6 مليارات دولار من المنتجات النفطية خلال الأشهر الثمانية الماضية أحد الإجراءات اللافتة في مسار تطور اقتصاد البلاد.

وقال: إن التحركات التي حدثت في البلاد خلال الأشهر الأخيرة كانت منظمة من قبل العدو ، والشعب بملايينه الـ 84 ادرك خطوة بخطوة أن المظلوم الحقيقي في هذا الوضع هو الحكومة والدولة.
رقم : 1028048
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