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الجمعة 2 كانون الأول 2022 ساعة 12:59

رئيس مجلس النواب الليبي: بارادة الشعب سنتغلب على المشاكل

رئيس مجلس النواب الليبي: بارادة الشعب سنتغلب على المشاكل
وفي هذا السياق، لفت صالح إلى وجود اتفاق كبير بين رئاسة مجلس النواب وبين رئاسة مجلس الدولة المتمثلة في السيد خالد المشري على إعادة تكوين المؤسسات السيادية التابعة لمجلس النواب، وسيتم الفصل في هذا الأمر خلال الأيام القادمة، بالإضافة إلى تكوين سلطة واحدة في ليبيا, حسبما نقل موقع روسيا اليوم.

ومضى رئيس مجلس النواب الليبي في تصريح قائلا: نحن الآن بصدد هذا العمل سنلتقي مع السيد المشري بحضور مبعوث الأمم المتحدة السيد عبد الله باثيلي، ونحن في طريقنا لحل الأزمة الليبية.

وأفاد صالح بأن مجلس النواب قام بتعديل الإعلان الدستوري التعديل الدستوري رقم 12 بتكليف لجنة من 24 عضو 12 من مجلس الدولة و12 من مجلس النواب اجتمعوا في القاهرة تحت اشراف بعثة الأمم المتحدة، وقضوا شوط هام جداً في الوصول إلى التوافق في القاعدة الدستورية وتأخر عمل اللجنة بسبب تأخر تكليف مبعوث جديد للأمم المتحدة في ليبيا ، ونحن في الأيام القادمة سندعو هذه اللجان للاستمرار في عملها في القاهرة لإنجاز القاعدة الدستورية، وما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، سيتم إنجازه وما يختلف عليه يترك للشعب للاستفتاء عليه.

وفي ختام هذه التصريحات، قال رئيس مجلس النواب الليبي: التدخل الدولي لا يزال قائما ولكن بإرادة الليبيين وبدعم الدول الصديقة والشقيقة اعتقد اننا سنتغلب على هذا الأمر.
مصدر : وكالات
رقم : 1028058
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