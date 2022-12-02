الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 2 كانون الأول 2022 ساعة 15:11

الشيخ دعموش: الفائز الأكبر في ‏مونديال قطر هو فلسطين

الشيخ دعموش: الفائز الأكبر في ‏مونديال قطر هو فلسطين
وفي خطبة الجمعة، أضاف ‏الشيخ دعموش أن فلسطين بقيت هي الحاضر الأكبر في العقل والقلب والوجدان الشعبي العربي وعلى ‏ألسنة الشباب المشاركين في المونديال في مقابل الحضور الاسرائيلي المعزول والمنبوذ، فلا ‏شيء اسمه "اسرائيل" لدى الشعوب العربية والإسلامية والشعوب الحرة، وهناك فلسطين فقط وهذا يعني أن هذه الأجيال الشابة وأجيالنا الحالية والقادمة ومهما جهدت الأنظمة المطبعة ‏لتلميع صورة العدو لن تعترف بشيء اسمه "اسرائيل".

وقال إننا لن ندع لبنان يسقط بأيدي ‏المطبّعين أو يكون جزءًا من منظومة التطبيع مع العدو وستبقى فلسطين بالنسبة لنا القضية ‏الأساسية التي يجب على الجميع النهوض من أجل تحريرها واستعادتها الى أهلها.‏

من جهة أخرى، رأى الشيخ دعموش أن الأزمات تعصف بالبلد والأوضاع تزداد سوءًا ‏يوميًا، وبات البلد على أبواب الانهيار الشامل والجميع ينادي أن الأولوية هي للاصلاحات ‏ومعالجة الأزمات ومكافحة الفساد، وسأل: "لكن هل يمكن أن نحل أزمات البلد ونمنع الانهيارات من دون ‏رئيس للجمهورية وبلا حكومة كاملة الأوصاف؟.

وشدد على أنه في ظل أسوأ أزمة يمر فيها ‏لبنان ليس هناك من خيار وطني لانقاذ البلد سوى الحوار والتفاهم الداخلي بعيدًا عن املاءات ‏الخارج ورغباته.‏

ولفت إلى أن هناك من يصرّ على ترشيح رئيس يجاهر أنه يريد تحدي ومواجهة أكثر من نصف ‏الشعب اللبناني، وبالتالي أخذ البلد الى الفتنة والفوضى والحرب الأهلية"، مؤكدًا أننا لا يمكن أن نقبل بأن ‏تأخذنا فئة حاقدة ومتهورة الى الفتنة والصدام الداخلي أو إلى أي مشروع تريده أميركا ويخدم ‏مصالحها والمصالح الإسرائيلية، كما لا يمكن لاحد أن يفرض على اللبنانيين رئيسًا تابعًا للخارج ‏بلباس سيادي مزيف.‌‎ ‎

وختم قائلًا إن التفاهم هو الطريق الأقصر لانتخاب رئيس للجمهورية ‏وانقاذ البلد وإخراجه من ‏أزماته بينما التعنت والاصرار على منطق التحدي والمواجهة هو الطريق الأبعد والأسوأ الذي لا ‏يؤدي إلا الى إطالة أمد الفراغ وتفاقم الأوضاع وازدياد الأزمات وهذا ليس من مصلحة أحد.
رقم : 1028074
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
آية الله عيسى قاسم يحذر من صهينة المجتمع العربي
آية الله عيسى قاسم يحذر من صهينة المجتمع العربي
قائد بحري ايراني: غواصات ثقيلة جدا ستنضم للقوة البحرية الايرانية قريبا
قائد بحري ايراني: غواصات ثقيلة جدا ستنضم للقوة البحرية الايرانية قريبا
2 كانون الأول 2022
قاليباف: يمكن حل الكثير من مشاكل البلاد في اطار خطة التنمية السابعة
قاليباف: يمكن حل الكثير من مشاكل البلاد في اطار خطة التنمية السابعة
2 كانون الأول 2022
العميد أشتري: امن الشعب خطنا الاحمر
العميد أشتري: امن الشعب خطنا الاحمر
2 كانون الأول 2022
رئيسي : الشعب الايراني هزم العدو وسيواصل هزيمته
رئيسي : الشعب الايراني هزم العدو وسيواصل هزيمته
1 كانون الأول 2022
تحذير من خطة آل سعود الجديدة ضد سكان جزيرة "تاروت" شرق شبه الجزيرة العربية
تحذير من خطة آل سعود الجديدة ضد سكان جزيرة "تاروت" شرق شبه الجزيرة العربية
1 كانون الأول 2022
مصافحة بداية التطبيع..إصرار تركي وحذر مصري
مصافحة بداية التطبيع..إصرار تركي وحذر مصري
1 كانون الأول 2022
‘‘إسرائيل‘‘ تحارب الفلسطينيين في محكمة العدل الدولية.. الأسباب والنتائج؟
‘‘إسرائيل‘‘ تحارب الفلسطينيين في محكمة العدل الدولية.. الأسباب والنتائج؟
1 كانون الأول 2022
تغلغل صهيوني في السعودية مع تهجير قسري للمواطنين السعوديين... ما الذي يخفيه ابن سلمان؟
تغلغل صهيوني في السعودية مع تهجير قسري للمواطنين السعوديين... ما الذي يخفيه ابن سلمان؟
1 كانون الأول 2022
فشل أمنيّ وانتفاضة فلسطينيّة مرتقبة.. اعترافات إسرائيليّة علام تدل؟
فشل أمنيّ وانتفاضة فلسطينيّة مرتقبة.. اعترافات إسرائيليّة علام تدل؟
30 تشرين الثاني 2022
انقسامات واغتيالات ... خطة السعودية للتحكم في جنوب اليمن
30 تشرين الثاني 2022
الموقف الحكيم لسوريا حيال العمليات العسكرية التركية المحتملة
الموقف الحكيم لسوريا حيال العمليات العسكرية التركية المحتملة
30 تشرين الثاني 2022
لماذا يرعب بن غفير الصهاينة ولا يرعب الفلسطينيين؟
لماذا يرعب بن غفير الصهاينة ولا يرعب الفلسطينيين؟
30 تشرين الثاني 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
تحذير من خطة آل سعود الجديدة ضد سكان جزيرة "تاروت" شرق شبه الجزيرة العربية
مصافحة بداية التطبيع..إصرار تركي وحذر مصري
‘‘إسرائيل‘‘ تحارب الفلسطينيين في محكمة العدل الدولية.. الأسباب والنتائج؟
تغلغل صهيوني في السعودية مع تهجير قسري للمواطنين السعوديين... ما الذي يخفيه ابن سلمان؟