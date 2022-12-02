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الجمعة 2 كانون الأول 2022 ساعة 15:20

بري: الأعباء التي يتحملها لبنان جراء النازحين السوريين كبيرة جدا

بري: الأعباء التي يتحملها لبنان جراء النازحين السوريين كبيرة جدا
واعتبر بري حجم الأعباء التي يتحملها لبنان جراء أزمة النازحين السوريين بانه ينذر بعواقب خطيرة على لبنان وعلى اللاجئين.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي حيث جرى عرض للأوضاع العامة لاسيما موضوع النازحين السوريين.

من جانبه، أبدى جراندي، تفهمًا لحجم هذه المخاطر التي عرضها بري، لافتًا إلى أن المجتمع الدولي مستعد لزيادة حجم مساعداته في هذا المجال وصولاً لمساعدة النازحين السوريين في بلادهم.

وفي السياق طالب رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي المجتمع الدولي بالتعاون لانهاء أزمة النزوح السوري التي تضغط على لبنان على كل الصعد.

وأبلغ الى المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة فيليبو غراندي الذي التقاه امس وجوب تنسيق المفوضية وسائر المنظمات الدولية المعنية مع الحكومة اللبنانية عبر أجهزتها المختصة لحل هذه المعضلة، لانه لا يجوز أن يبقى هذا الملف ورقة تضغط على الواقع اللبناني، في وقت لم تعد للبنان القدرة المالية والخدماتية والسياسية على تحمل تداعيات هذا الملف”. وشدد على أن الاولوية في هذه المرحلة هي لاعادة النازحين السوريين تباعا الى بلادهم بعد استقرار الاوضاع في سوريا.

واكد غراندي تقديرنا الكامل للتحديات الهائلة التي تعانيها البلاد في هذا الوقت، وفي هذا الإطار فإن استضافة مئات ألوف السوريين وغيرهم من اللاجئين هو مسؤولية ضاغطة جدا على البلد.

وقال انه عبر مع المنسق الخاص للأمم المتحدة ان الأمم المتحدة ستستمر في دعمها، بما في ذلك الدعم الإنساني للشعب اللبناني وكل من يعيش في البلاد، وستزيد دعمها للشعب اللبناني. اضاف ان المفوضية السامية لحقوق الانسان مسؤولة عن اللاجئين ونحن نواصل حشد الموارد الدولية لهم وللأشخاص الذين يرغبون منهم في العودة إلى سوريا، وهناك دفعات عادت منذ أسابيع، ونحن نواصل تقديم الدعم لهم.

وقال نحن نقدر احترام لبنان للعودة الطوعية لسوريا وهو جانب مهم من هذه العملية كما نعمل مع الجانب السوري ومع الحكومة السورية على إزالة العوائق الجدية التي تراكمت على مر السنين والتي تمنع الناس من العودة. حققنا بعض التقدم ولكن لا يزال هناك المزيد من العمل من أجل أن يكون الناس واثقين من اتخاذ القرار بالعودة.
مصدر : وكالات
رقم : 1028076
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