العراق.. القاء القبض على متهم سرق 25 مليون دينار في بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد تمكنت من القاء القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ مالي قدره (٢٥) مليون دينار من داخل محل لبيع المواد الكهربائية ضمن قاطع المسؤولية وسط بغداد".



وأضاف البيان أن "عملية القبض تمت بعد أن استخبرت مفارز مكتب باب الشيخ لمكافحة الإجرام حول تعرض أحد المحال التجارية للسرقة ليتم تشكيل فريق عمل لمتابعة الحادث، وبعد التحري وجمع المعلومات تمكن الفريق من إلقاء القبض على المتهم، ولدى إجراء التحقيق معه اعترف صراحة بقيامه بالسرقة".



وأشار الى ان "المتهم دونت أقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ٤٤٦ من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".