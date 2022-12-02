الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 2 كانون الأول 2022 ساعة 15:39

قائد بحري ايراني: غواصات ثقيلة جدا ستنضم للقوة البحرية الايرانية قريبا

قائد بحري ايراني: غواصات ثقيلة جدا ستنضم للقوة البحرية الايرانية قريبا
وأضاف الأدميرال بلوج في كلمته خلال مراسم صلاة الجمعة في قم هذا الأسبوع: إن جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية يمر بعملية مشرفة وقوية في مجال الدفاع عن الحدود المائية والتأثير في التطورات الإقليمية والدولية.

وقال: بعد الحرب (المفروضة من قبل النظام العراقي السابق ضد ايران)، تضمن جدول اعمال هذه القوة العسكرية الحفاظ على الوضع القائم والمنظومات وتوفير المعدات بأحدث المعارف وتصميم وبناء سفن جديدة.

وفي اشارة الى توجيهات قائد الثورة الاسلامية بخصوص البحرية الاستراتيجية للجيش قال: الحصول على النفط باعتباره اهم مصدر للطاقة والتنافس السياسي والاقتصادي الناتج عنه بين الدول المختلفة واهمية المضائق البحرية واستمرار وجود ناقلات النفط في المياه المفتوحة وضمان أمن البحر وتعزيز الدبلوماسية البحرية وتطوير الاتصالات البحرية مع الدول المجاورة والوجود المشرف في العلاقات البحرية، هي من بين مكونات القوة الإستراتيجية لجيش جمهورية إيران الإسلامية.

وقال: سيتم الاعلان قريبا للشعب عن الأخبار والأحداث الباعثة على الفخر حول اقتدار القوة البحرية الاستراتيجية لجيش الجمهورية الإسلامية الایرانية في المياه المفتوحة وإنجازاتها.
رقم : 1028081
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
آية الله عيسى قاسم يحذر من صهينة المجتمع العربي
آية الله عيسى قاسم يحذر من صهينة المجتمع العربي
قائد بحري ايراني: غواصات ثقيلة جدا ستنضم للقوة البحرية الايرانية قريبا
قائد بحري ايراني: غواصات ثقيلة جدا ستنضم للقوة البحرية الايرانية قريبا
2 كانون الأول 2022
قاليباف: يمكن حل الكثير من مشاكل البلاد في اطار خطة التنمية السابعة
قاليباف: يمكن حل الكثير من مشاكل البلاد في اطار خطة التنمية السابعة
2 كانون الأول 2022
العميد أشتري: امن الشعب خطنا الاحمر
العميد أشتري: امن الشعب خطنا الاحمر
2 كانون الأول 2022
رئيسي : الشعب الايراني هزم العدو وسيواصل هزيمته
رئيسي : الشعب الايراني هزم العدو وسيواصل هزيمته
1 كانون الأول 2022
تحذير من خطة آل سعود الجديدة ضد سكان جزيرة "تاروت" شرق شبه الجزيرة العربية
تحذير من خطة آل سعود الجديدة ضد سكان جزيرة "تاروت" شرق شبه الجزيرة العربية
1 كانون الأول 2022
مصافحة بداية التطبيع..إصرار تركي وحذر مصري
مصافحة بداية التطبيع..إصرار تركي وحذر مصري
1 كانون الأول 2022
‘‘إسرائيل‘‘ تحارب الفلسطينيين في محكمة العدل الدولية.. الأسباب والنتائج؟
‘‘إسرائيل‘‘ تحارب الفلسطينيين في محكمة العدل الدولية.. الأسباب والنتائج؟
1 كانون الأول 2022
تغلغل صهيوني في السعودية مع تهجير قسري للمواطنين السعوديين... ما الذي يخفيه ابن سلمان؟
تغلغل صهيوني في السعودية مع تهجير قسري للمواطنين السعوديين... ما الذي يخفيه ابن سلمان؟
1 كانون الأول 2022
فشل أمنيّ وانتفاضة فلسطينيّة مرتقبة.. اعترافات إسرائيليّة علام تدل؟
فشل أمنيّ وانتفاضة فلسطينيّة مرتقبة.. اعترافات إسرائيليّة علام تدل؟
30 تشرين الثاني 2022
انقسامات واغتيالات ... خطة السعودية للتحكم في جنوب اليمن
30 تشرين الثاني 2022
الموقف الحكيم لسوريا حيال العمليات العسكرية التركية المحتملة
الموقف الحكيم لسوريا حيال العمليات العسكرية التركية المحتملة
30 تشرين الثاني 2022
لماذا يرعب بن غفير الصهاينة ولا يرعب الفلسطينيين؟
لماذا يرعب بن غفير الصهاينة ولا يرعب الفلسطينيين؟
30 تشرين الثاني 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
تحذير من خطة آل سعود الجديدة ضد سكان جزيرة "تاروت" شرق شبه الجزيرة العربية
مصافحة بداية التطبيع..إصرار تركي وحذر مصري
‘‘إسرائيل‘‘ تحارب الفلسطينيين في محكمة العدل الدولية.. الأسباب والنتائج؟
تغلغل صهيوني في السعودية مع تهجير قسري للمواطنين السعوديين... ما الذي يخفيه ابن سلمان؟