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الجمعة 2 كانون الأول 2022 ساعة 18:19

'قسد' تتخذ قرارا مفاجئا بشأن العمليات المشتركة مع التحالف الامريكي

وقال آرام حنا المتحدث باسم "قسد" لرويترز إن “كل عمليات التنسيق والعمليات المشتركة لمكافحة الارهاب مع التحالف” الذي تقوده الولايات المتحدة وكذلك “جميع العمليات الخاصة المشتركة التي كنا ننفذها بانتظام” قد توقفت.

وقال المتحدث باسم البنتاجون البريجادير جنرال باتريك رايدر للصحفيين في وقت سابق إن العمليات ضد تنظيم "داعش" الارهابي لم تتوقف.

ولم يرد التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة بعد على استفسار بشأن ما إذا كان قد جرى تعليق المزيد من العمليات.

وأفاد رئيس مكتب شؤون النازحين واللاجئين في ما يسمى "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" شيخموس أحمد بأن الغارات التركية في أواخر نوفمبر تشرين الثاني عطلت العمليات في مخيم الهول ومحيطه حيث يتم احتجاز نساء وأطفال مقاتلي تنظيم "داعش"

وقال إن العمليات الإنسانية توقفت لعدة أيام موضحا أن بعض القاصرين المنتمين إلى التنظيم حاولوا الفرار لكن تم الإمساك بهم.

وأكد مصدر غربي مطلع على الأمر أن هناك “بعض التحركات المقلقة” في القسم الذي يتم فيه احتجاز نساء وأطفال أجانب على صلة بالتنظيم.

وقال مظلوم عبدي قائد "قوات سوريا الديمقراطية" في وقت سابق هذا الأسبوع إنه يطالب برسالة “أقوى” من واشنطن بعد رؤية تعزيزات تركية غير مسبوقة على الحدود.

وأضاف “ما زلنا قلقين. نحتاج إلى تصريحات أكثر قوة ووضوحا لوقف تركيا… لقد أعلنت تركيا عن نيتها وهي تستطلع الآن الأمور. تتوقف بداية وقوع غزو على كيفية تحليلها لمواقف الدول الأخرى”.
مصدر : وكالات
رقم : 1028097
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