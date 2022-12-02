ناشط يمني: ثورة_'2ديسمبر' في مدينة تعز اليمنية

اسلام تايمز (اليمن )- كتب الناشط اليمني "أنيس منصور" تغريدة في حسابه على تويتر بعنوان" مليونية تعز يوم غد ستكون ضد تحركات طارق عفاش وسلطان البركاني في تعز ومن يريد ازاحة المقاومة بتعز لصالح #ابوظبي" .