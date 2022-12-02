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الجمعة 2 كانون الأول 2022 ساعة 18:36

أفغانستان.. مقتل مسلحين اثنين بهجوم على مقر حزب حكمتيار

أفغانستان.. مقتل مسلحين اثنين بهجوم على مقر حزب حكمتيار
وقال غيرت بهير المسؤول في الحزب لوكالة فرانس برس إن اثنين من المهاجمين قتلا أثناء محاولتهما اقتحام المقر في كابل الذي يضم أيضا مسجدا، بينما تمكن ثالث من الفرار.

وأضاف "انفجرت السيارة في الخارج ما تسبب بقليل من الأضرار".

وقال المسؤولون إن حكمتيار الذي شغل منصب رئيس الوزراء في التسعينات كان داخل المقر لكنه لم يصب بأذى.

وأكد عبيد الله مدبر، المسؤول في شرطة المنطقة، مقتل اثنين من المهاجمين، مشيرا الى اعتقاده بأن الثالث جرى اعتقاله.

وقال "أنا خارج المجمع.. الوضع تحت السيطرة"، مضيفا "أخبرنا الحراس في مكتب الحزب الإسلامي أن هناك ثلاثة مهاجمين، وقد قتلوا اثنين وأصابوا آخر قبل وصولهم الى هدفهم".

ويُنظر إلى حكمتيار على أنه ناج سياسي في أفغانستان بعد أن قاتل ضد قوات الاتحاد السوفياتي في الثمانينات وأيد "طالبان" بعد سيطرتها على الحكم للمرة الأولى، كما وعارض الحكومة المدعومة من الغرب التي حكمت حتى أغسطس من العام الماضي.
مصدر : وكالات
رقم : 1028109
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