كرامي يدعو لتغليب لغة العقل والعودة إلى الحوار لانتخاب رئيس للبنان

وأكد كرامي خلال لقاء شعبي في المنية ان “معركتنا مع الفساد لن تتوقف وسنناضل ونحمل القضية لنحمي البلد من السارقين والمفسدين”، ولفت إلى “ظروف الطعن دفعتني ان الزم نفسي بالصمت إلى حين اعادة الحق إلى صاحبه واثنى على جهود القضاء والمجلس الدستوري في بت الطعون اليوم الانتخابات باتت وراءنا ونحن الاولوية لدينا العيش الكريم للمواطن الذي يعيش الحرمان في مناطق شعبية تفتقد لادنى متطلبات العيش في ظل فرض ضرائب على الناس دون خدمات”.



وقال كرامي “نحن مقبلون على انهيار اقتصادي نتيجة فرض الضرائب وسلب الحقوق واموال الناس في المصارف نعيش اليوم اكبر الكوارث سيتحملها العهد الجديد نتيجة سياسات اقتصادية اغرقت البلد بالديون بسبب شروط صندوق النقد الدولي”، ولفت الى أن “حلول الازمة الراهنة تتمثل في انتظام العمل المؤسساتي والإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية بالتوافق”، وتابع “لا يجوز لنا ان ننتظر الحلول الخارج ليست من مصلحة اللبنانيين لان بعض الدول تريد فرض الشروط والاملاءات”، ودعا “القوى السياسية تغليب لغة العقل والعودة إلى حوار نتفق فيه على انتخاب رئيس جمهورية لإنقاذ البلد من الأزمة التي يتخبط فيها”.