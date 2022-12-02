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الجمعة 2 كانون الأول 2022 ساعة 21:03
رصد 97 خرقا لقوى العدوان في الحديدة خلال الساعات الماضية
وأوضح مصدر في الغرفة أن" الخروق تضمنت غارة للطيران التجسسي على حيس، واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية".
كما تضمنت الخروق أيضاً، "16 خرقا بقصف مدفعي، و75 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة".
مصدر :
وكالات
رقم :
1028135
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