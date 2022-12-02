رصد 97 خرقا لقوى العدوان في الحديدة خلال الساعات الماضية

وأوضح مصدر في الغرفة أن" الخروق تضمنت غارة للطيران التجسسي على حيس، واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية".



كما تضمنت الخروق أيضاً، "16 خرقا بقصف مدفعي، و75 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة".