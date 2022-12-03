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السبت 3 كانون الأول 2022 ساعة 10:41

واشنطن: حصول سنودن على الجنسية الروسية يؤكد ولاءه لموسكو

واشنطن: حصول سنودن على الجنسية الروسية يؤكد ولاءه لموسكو
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس: "نحن على علم بالتقارير التي تفيد بأن إدوارد سنودن حصل على الجنسية الروسية. بالطبع، نحن لسنا في مكان يسمح بتأكيد أو نفي ذلك".

وأضاف: "الشيء الوحيد الذي يمكنني إضافته هنا هو أن السيد سنودن أبدى منذ فترة طويلة ولاءه لروسيا. وتأتي هذه الخطوة فقط لتضفي الطابع الرسمي على هذا الولاء"

وأعلن أناتولي كوتشرينا، محامي سنودن يوم الجمعة، أن موكله أدى اليمين وتسلّم بطاقة الهوية الروسية، وأن زوجته تجمع الوثائق اللازمة للحصول بدورها على الجنسية الروسية بناء على جنسية زوجها.

يذكر أن سنودن الذي لجأ إلى روسيا ونشر مواد فضحت المخابرات الأمريكية، منح الجنسية الروسية في نهاية سبتمبر الماضي بمرسوم خاص من الرئيس فلاديمير بوتين.
مصدر : وكالات
رقم : 1028227
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