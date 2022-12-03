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السبت 3 كانون الأول 2022 ساعة 10:47
النائب رعد: النفوذ الأجنبي يجب أن يكون دائمًا مدعاة قلق
واعتبر النائب رعد في كلمة له خلال لقاء خاص حول مسار الاستاذ الجامعي أن الاصلاح ورشة دائمة وملاحقة الفساد ووضع النقاط على الحروف في ملفات الفساد حاجة دائمة وملحة.
مصدر :
وكالات
رقم :
1028231
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