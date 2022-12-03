سلطات آل سعود تعتقل الشيخ كاظم العمري

وفي أخر استهدافاته القيادات الشيعية اعتقلت سلطات رياض الشيخ كاظم العمري للمرة الثانية خلال عام.



والشيخ هو نجل رجل الدين الراحل العلامة محمد العمري، وهو من الشخصيات الدينية البارزة في المدينة المنورة.



وكان الشيخ كاظم قد تعرض في الثاني من آب 2010 للاعتقال من قبل مجموعة من المباحث العامة في المدينة المنورة، بعد أن تم اقتحام مزرعة والده العلامة محمد العمري والتي تعتبر من المراكز الدينية البارزة في المدينة، وتضم مكتب الشيخ ومسجد، حيث يؤمها العديد من المصليين والزوار.



ويأتي هذا الاعتقال في وقت تشهد المملكة حالة من تجميل الوجه وترقيعه، دون التواني عن الاستمرار في حملات الاعتقال.