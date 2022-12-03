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السبت 3 كانون الأول 2022 ساعة 12:58

موسكو: مستعدون لتعويض الحبوب الأوكرانية بالكامل للبلدان المحتاجة

موسكو: مستعدون لتعويض الحبوب الأوكرانية بالكامل للبلدان المحتاجة
وكان في استقباله رئيس الإتحاد شفيق قاسم شحادة، نائب الرئيس جمال عبد الساتر، رئيس بلدية مقنة فواز المقداد، رئيس بلدية حوش تل صفية عباس معاوية، نائب رئيس بلدية دورس شوقي الطفيلي، وممثل بلدية مجدلون ياسر خير الدين، بحضور رئيس نقابة أصحاب المؤسسات والمحال التجارية في البقاع محمد كنعان، رئيس جمعية تجار بعلبك نصري عثمان، رئيس اتحاد العطاء لنقابات التجارة في لبنان عامر الحاج حسن، وفاعليات اقتصادية ونقابية.

وشكر رئيس الإتحاد شفيق قاسم شحادة، الوفد، "تلبية الدعوة التي تأتي استكمالا للقاء الذي عقد في المستشارية في بيروت قبل حوالى الشهر، بهدف البحث في التعاون وتبادل الخبرات وإمكان توفير الخدمات الممكنة للصناعيين والحرفيين والمزارعين والتجار في منطقة بعلبك وجوارها".

وأشار إلى أن "الإتحاد بصدد إقامة معرض دائم في مبناه الذي يوفر صالات العرض وسوقا لتصريف إنتاح المنتجين اللبنانيين، فضلا عن المعارض التي يمكن أن يستضيفها في أجنحته والتي يمكن أن يشارك فيها تجار وعارضين إيرانيين ومن دول شقيقة وصديقة".

بدوره، أبدى زاده "كل الاستعداد للتعاون في المجال التجاري والإقتصادي والصناعي"، مؤكدا ان "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتمد بشكل أساسي في اقتصادها على الصناعة المحلية، رغم الحصار الدولي وبقي التبادل التجاري بين الجمهورية ودول العالم في حالة جيدة حتى مع الولايات المتحدة الأمريكية، فيما التبادل التجاري مع لبنان لم يكن مشجعا".

ولفت الى أن "الجمهورية الإسلامية على استعداد لتقديم كل التعاون مع لبنان من أجل النهوض باقتصاده، وترحب بالنقابات والجمعيات التجارية الراغبة بزيارة المعارض التي تقام في إيران".
رقم : 1028256
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