الصفحة الرئيسية
0
السبت 3 كانون الأول 2022 ساعة 13:49

إضراب شامل في بلدة حوارة بنابلس تنديدًا بجريمة إعدام شاب فلسطيني

إضراب شامل في بلدة حوارة بنابلس تنديدًا بجريمة إعدام شاب فلسطيني
ويأتي هذا الإضراب حدادًا على روح الشهيد عمار مفلح، الذي أعدمه أحد جنود الاحتلال بالأمس على مرأى ومسمع من المارة.

وكانت مجموعة عرين الأسود، زفّت الشهيد عمار مفلح عديلي الذي أُعدم أعزلَ بأبشع الطرق في بلدة حوارة الصامدة، مؤكدة أنّ دماءه لن تكون إلا وقودًا لثورتنا ومقاومتنا المجيدة.

ودعت المواطنين في كل الأحياء والمناطق بالضفة للخروج إلى الشوارع والاحتشاد وإغلاق الطرق التي يسير عليها المستوطنون وقوات الاحتلال.

وأشارت إلى أنّ إغلاق الطرق يصيبهم برعب وهستيريا ويُعطّل إمداداتهم، وقالت: "كيف ننام الليلة وقد أُعدم أسدٌ من أسودنا بدم بارد".

ومضت قائلة: "اخرجوا الآن الآن وليس غدًا، اخرجوا وكبّروا، وأسمِعوا العالم صوت تكبيراتكم في الشوارع ومن على أسطح المنازل، اخرجوا لإغلاق الطرق عليهم ومشاغلتهم والاشتباك معهم بما أُتيح لكم من وسائل".
مصدر : وكالات
رقم : 1028265
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الأزهر يصفع ‘‘إسرائيل‘‘.. تاريخ استعماريّ وحقيقة إجراميّة
الأزهر يصفع ‘‘إسرائيل‘‘.. تاريخ استعماريّ وحقيقة إجراميّة
كيف يعاقب ابن سلمان معارضيه ومن يدعمه دولياً؟
كيف يعاقب ابن سلمان معارضيه ومن يدعمه دولياً؟
3 كانون الأول 2022
صفقة جديدة لإدماج اللاجئين في لبنان... لماذا يعيق الغرب عودة اللاجئين السوريين؟
صفقة جديدة لإدماج اللاجئين في لبنان... لماذا يعيق الغرب عودة اللاجئين السوريين؟
3 كانون الأول 2022
‘‘إسرائيل‘‘ تلعب في نار الضغة الغربية.. ما مفرزات ذلك؟
‘‘إسرائيل‘‘ تلعب في نار الضغة الغربية.. ما مفرزات ذلك؟
3 كانون الأول 2022
‘‘شتاء الإضرابات‘‘ في أوروبا... أزمة بدأت فصولها الأولی فقط
‘‘شتاء الإضرابات‘‘ في أوروبا... أزمة بدأت فصولها الأولی فقط
3 كانون الأول 2022
آية الله عيسى قاسم يحذر من صهينة المجتمع العربي
آية الله عيسى قاسم يحذر من صهينة المجتمع العربي
2 كانون الأول 2022
قائد بحري ايراني: غواصات ثقيلة جدا ستنضم للقوة البحرية الايرانية قريبا
قائد بحري ايراني: غواصات ثقيلة جدا ستنضم للقوة البحرية الايرانية قريبا
2 كانون الأول 2022
قاليباف: يمكن حل الكثير من مشاكل البلاد في اطار خطة التنمية السابعة
قاليباف: يمكن حل الكثير من مشاكل البلاد في اطار خطة التنمية السابعة
2 كانون الأول 2022
العميد أشتري: امن الشعب خطنا الاحمر
العميد أشتري: امن الشعب خطنا الاحمر
2 كانون الأول 2022
رئيسي : الشعب الايراني هزم العدو وسيواصل هزيمته
رئيسي : الشعب الايراني هزم العدو وسيواصل هزيمته
1 كانون الأول 2022
تحذير من خطة آل سعود الجديدة ضد سكان جزيرة "تاروت" شرق شبه الجزيرة العربية
تحذير من خطة آل سعود الجديدة ضد سكان جزيرة "تاروت" شرق شبه الجزيرة العربية
1 كانون الأول 2022
مصافحة بداية التطبيع..إصرار تركي وحذر مصري
مصافحة بداية التطبيع..إصرار تركي وحذر مصري
1 كانون الأول 2022
‘‘إسرائيل‘‘ تحارب الفلسطينيين في محكمة العدل الدولية.. الأسباب والنتائج؟
‘‘إسرائيل‘‘ تحارب الفلسطينيين في محكمة العدل الدولية.. الأسباب والنتائج؟
1 كانون الأول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الأزهر يصفع ‘‘إسرائيل‘‘.. تاريخ استعماريّ وحقيقة إجراميّة
كيف يعاقب ابن سلمان معارضيه ومن يدعمه دولياً؟
صفقة جديدة لإدماج اللاجئين في لبنان... لماذا يعيق الغرب عودة اللاجئين السوريين؟
‘‘إسرائيل‘‘ تلعب في نار الضغة الغربية.. ما مفرزات ذلك؟