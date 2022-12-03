الصفحة الرئيسية
0
السبت 3 كانون الأول 2022 ساعة 13:59

انطلاق دعوات للتظاهر تنديداً بجرائم الاحتلال بالداخل الفلسطيني المحتل

انطلاق دعوات للتظاهر تنديداً بجرائم الاحتلال بالداخل الفلسطيني المحتل
ودعا الناشط في حركة "أبناء البلد" محمد اغبارية إلى ضرورة وجود رد شعبي وجماهيري واسع، لردع الاحتلال وكبح جرائمه المستمرة وتلذذه في قتل الفلسطينيين.

وقال اغبارية إن الاحتلال يعدم شبابنا كل يوم، في إعدامات ميدانية تماما كالنازية والفاشية.

وأضاف: "غدًا بمجرد أن التقي أنا أو أنت أو ابنك مع صهيوني في الشارع ولم يعجبه شكلنا، بسهولة تامة قد يقتلنا، لنتحرك الآن، دمنا ليس رخيصًا، المجد والخلود لشهدائنا". صرخة من حيفا ودعا حراك "حيفا" وحركة "أبناء البلد"، للمشاركة في التظاهرة التي ستنطلق من ساحة الأسير في مدينة حيفا الساعة 7:30 مساء اليوم السبت الساعة، لرفع الصوت فوق صوت سلاح الاحتلال الجبان وإجرامهم الذي طال أمده.

وقال الحراك إن الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل لن يسكت على نهر الدم ولن يقف مكتوف الأيدي أمام حرب الإبادة المفروضة عليه، والتي من العار أن نخوضها متفرقين.

وأوضح الناشط الحيفاوي عدي ثبتة أن عدة فعاليات ستنظم إسناداً لأهل الضفة ورفضاً لجرائم الاحتلال، مشيراً إلى أن شهيد حوارة عمار مفلح هو ابن الشعب الفلسطيني. قرار إعدام واستنكر عشرات النشطاء في الداخل المحتل إعدام قوات الاحتلال للشاب عمار مفلح 22 عامًا في بلدة حوارة جنوب نابلس مساء أمس، معتبرين أن ما يحدث جرائم إعدام ميدانية تستوجب الرد عليها.

وقال المحلل والباحث رازي نابلسي، إن الجندي الإسرائيلي نفذ قرار إعدام ميداني بحق الشاب مفلح دون أي اعتبار انساني.
يذكر أن قوات الاحتلال قتلت 10 فلسطينيين من الضفة والنقب المحتل، خلال أسبوع آخرهم الشاب عمار مفلح في بلدة حوارة جنوب نابلس.
مصدر : وكالات
رقم : 1028268
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الأزهر يصفع ‘‘إسرائيل‘‘.. تاريخ استعماريّ وحقيقة إجراميّة
الأزهر يصفع ‘‘إسرائيل‘‘.. تاريخ استعماريّ وحقيقة إجراميّة
كيف يعاقب ابن سلمان معارضيه ومن يدعمه دولياً؟
كيف يعاقب ابن سلمان معارضيه ومن يدعمه دولياً؟
3 كانون الأول 2022
صفقة جديدة لإدماج اللاجئين في لبنان... لماذا يعيق الغرب عودة اللاجئين السوريين؟
صفقة جديدة لإدماج اللاجئين في لبنان... لماذا يعيق الغرب عودة اللاجئين السوريين؟
3 كانون الأول 2022
‘‘إسرائيل‘‘ تلعب في نار الضغة الغربية.. ما مفرزات ذلك؟
‘‘إسرائيل‘‘ تلعب في نار الضغة الغربية.. ما مفرزات ذلك؟
3 كانون الأول 2022
‘‘شتاء الإضرابات‘‘ في أوروبا... أزمة بدأت فصولها الأولی فقط
‘‘شتاء الإضرابات‘‘ في أوروبا... أزمة بدأت فصولها الأولی فقط
3 كانون الأول 2022
آية الله عيسى قاسم يحذر من صهينة المجتمع العربي
آية الله عيسى قاسم يحذر من صهينة المجتمع العربي
2 كانون الأول 2022
قائد بحري ايراني: غواصات ثقيلة جدا ستنضم للقوة البحرية الايرانية قريبا
قائد بحري ايراني: غواصات ثقيلة جدا ستنضم للقوة البحرية الايرانية قريبا
2 كانون الأول 2022
قاليباف: يمكن حل الكثير من مشاكل البلاد في اطار خطة التنمية السابعة
قاليباف: يمكن حل الكثير من مشاكل البلاد في اطار خطة التنمية السابعة
2 كانون الأول 2022
العميد أشتري: امن الشعب خطنا الاحمر
العميد أشتري: امن الشعب خطنا الاحمر
2 كانون الأول 2022
رئيسي : الشعب الايراني هزم العدو وسيواصل هزيمته
رئيسي : الشعب الايراني هزم العدو وسيواصل هزيمته
1 كانون الأول 2022
تحذير من خطة آل سعود الجديدة ضد سكان جزيرة "تاروت" شرق شبه الجزيرة العربية
تحذير من خطة آل سعود الجديدة ضد سكان جزيرة "تاروت" شرق شبه الجزيرة العربية
1 كانون الأول 2022
مصافحة بداية التطبيع..إصرار تركي وحذر مصري
مصافحة بداية التطبيع..إصرار تركي وحذر مصري
1 كانون الأول 2022
‘‘إسرائيل‘‘ تحارب الفلسطينيين في محكمة العدل الدولية.. الأسباب والنتائج؟
‘‘إسرائيل‘‘ تحارب الفلسطينيين في محكمة العدل الدولية.. الأسباب والنتائج؟
1 كانون الأول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الأزهر يصفع ‘‘إسرائيل‘‘.. تاريخ استعماريّ وحقيقة إجراميّة
كيف يعاقب ابن سلمان معارضيه ومن يدعمه دولياً؟
صفقة جديدة لإدماج اللاجئين في لبنان... لماذا يعيق الغرب عودة اللاجئين السوريين؟
‘‘إسرائيل‘‘ تلعب في نار الضغة الغربية.. ما مفرزات ذلك؟