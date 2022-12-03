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السبت 3 كانون الأول 2022 ساعة 16:56

الحية: نريد استعادة الوحدة الوطنية وقيادة وطنية تجمع شتات الفلسطينيين

الحية: نريد استعادة الوحدة الوطنية وقيادة وطنية تجمع شتات الفلسطينيين
وقال في كلمة له خلال حفل افتتاح مؤتمر "التحولات المحلية والإقليمية والدولية وانعكاساتها على القضية الفلسطينية" الذي يُنظّمه مركز مسارات: إنّ "محور الارتكاز في القضية الفلسطينية هو الوحدة الوطنية".

وشدد على ضرورة إيجاد رؤية وطنية في السياسة والمقاومة اعتمادًا على الشراكة الوطنية، لترتيب البيت الفلسطيني وإنهاء الانقسام.

وأضاف: "نريد استعادة الوحدة الوطنية وقيادة وطنية جامعة تجمع شتات الفلسطينيين"، لافتاً إلى أن منظمة التحرير بعد تطويرها وإعادة بنائها ستمثل هذه القيادة والجسم الوطني الذي سيقوم بهذه المهمة.

ونبّه إلى أن نقطة البداية والانطلاق التي يمكن البدء منها هو بإجراء الانتخابات الفلسطيني حيثما أمكن، وبعدها يمكن التوافق على ما لم يمكن التوافق عليه من قبل من خلال مرحلة انتقالية يجرى فيها تشكيل لجنة تنفيذية وبرنامج وطني فلسطيني وبرنامج توافقي.

وأشار إلى أن تحقيق ما سبق سيسحب الذرائع عند أي طرف، وسيعيد بناء المرجعية الوطنية، داعياً إلى بناء القيادة الفلسطينية بشكل تتوافق مع بناء البرنامج الوطني.

وذكر أنَّ الفلسطينيين قادرون على إجبار العالم على المشروع الوطني الخالص، موضحاً أن الشعب الفلسطيني بحاجة لحكومة تستجيب لواقعه بعيداً عن الشروط الخارجية.

ووجّه الحية التقدير والتحية لكل الدول الحريصة على مصلحة الشعب الفلسطيني والتي ساهمت في مصلحة القضية، مبيناً أنَّ الفلسطينيين قادرون على إجبار العالم والأصدقاء للمسير على الطريق التي يريدونها.
مصدر : وكالات
رقم : 1028283
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