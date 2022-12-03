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السبت 3 كانون الأول 2022 ساعة 17:00

تصريح هام لأردوغان بشأن "الشريط الأمني" على حدود السورية

تصريح هام لأردوغان بشأن "الشريط الأمني" على حدود السورية
قال أردوغان، خلال مشاركته حفل افتتاح مجموعة من المشاريع التنموية في ولاية شانلي أورفة جنوبي تركيا، "حتما سنكمل الشريط الأمني البالغ عمقه 30 كم الذي نقوم بإنشائه على طول حدودنا الجنوبية"، مشيرا إلى أن الهجمات التي تتعرض لها تركيا لن تتمكن من ثنيها عن تحقيق هذا الهدف، حسب وكالة "الأناضول" التركية.

وأفادت وسائل إعلام تركية رسمية، الخميس الماضي، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيناقش مع مجلس الأمن القومي عملية محتملة لما اسموه "مكافحة الإرهاب" على الأرض شمالي سوريا.

وعقد مجلس الأمن التركي عقد اجتماعه الأخير لعام 2022 لمناقشة أنشطة مكافحة الإرهاب وتنفيذ عملية برية عسكرية شمالي سوريا، وأضاف التقرير أن أردوغان ترأس الاجتماع لبحث قضايا الأمن الإقليمي والدولي.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، إن وزير الدفاع لويد أوستن، تحدث هاتفيا مع نظيره التركي خلوصي أكار وأعرب عن معارضة واشنطن القوية لعملية أنقرة العسكرية الجديدة شمال شرقي سوريا وشاركه قلقه من أن الضربات التركية تهدد القوات الأمريكية في المنطقة.

ودعا أوستن إلى خفض التصعيد، وشاركت معارضة الوزارة القوية لعملية عسكرية تركية جديدة في سوريا، بحسب البيان.

وتواصل القوات التركية، منذ 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، شن هجمات صاروخية ومدفعية، بإسناد جوي في شمال سوريا، تستهدف الجناح السوري لـ "حزب العمال الكردستاني" إلى جانب الإعلان عن ضربات على مدينة عين العرب (كوباني)، وكذلك في شمال العراق.

وبينما تقول أنقرة إن تواجدها في سوريا يهدف إلى منع التهديد من الفصائل الكردية لها، تؤكد دمشق أن التواجد التركي في البلاد هو احتلال.
مصدر : وكالات
رقم : 1028285
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