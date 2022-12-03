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السبت 3 كانون الأول 2022 ساعة 18:14

النظام السعودي واعتقال القيادات الشيعية في الحجاز

النظام السعودي واعتقال القيادات الشيعية في الحجاز
كما استخدم الذراع القضائي للنظام هذه القوانين لاصدار احكام قتل تعزيرية بحق 'محمد آل طحنون' و'مصطفى أبو شاهين' و'عبدالله غزوي' ضمن محاكمة جماعية ليرتفع عدد المهددين بالقتل الى 59 شخصا الاقل بحسب المنظمة الاوروبية السعودية لحقوق الانسان.

انتهاك حقوق المعارضين لا يتوقف بقتلهم، وانما يمتد الى ما بعد الاعدام.

ولذلك حذرت 35 منظمة حقوقية من تعرض العشرات من معتقلي الراي لخطر الاعدام الوشيك، مؤكدين في بيان ان تعامل الحكومة السعودية مع عقوبة الاعدام يكتنفه السرية حيث لا تنشر عدد الأفراد الذين يواجهون الاعدام أو أسمائهم أو وضعهم القانوني. فيما طالب خبرا الامم المتحدة الرياض بوقف فوري لتنفيذ احكام الاعدام.إنتهاكات حقوق الإنسان و ملاحقة أصحاب الرأي أو من يطرح رأياً يخالف توجهات السلطة في السعودية لا تتوقف ودون أي رادع قانوني.

إعتقال العمري تم في المدينة المنورة لينضم بذلك إلى نجليه محمد و رجائي اللذين لا يزالان رهن الاعتقال داخل السجون المملكة منذ نيسان/أبريل الماضي.

ومن المعروف عن الشيخ العمري ابتعاده عن النشاط السياسي وانحصار عمله في نشاطه الديني، فتبدو محددات الاعتقال أكثر وضوحاً لناحية كونها ترتبط في حضوره الديني في المدينة المنورة.

يأتي هذا الاعتقال في وقت تشهد فيه “المملكة” حالة من تجميل الوجه وترقيعه، دون التواني عن الاستمرار في حملات الاعتقال. حيث طالت العديد من رجال الدين المحسوبين على النظام في “السعودية”، الأمر الذي يرجح كفّة الاعتقال على خلفية التضييق على نشاط رجال الدين في “المملكة” وبشكل خاص ممن يشكلون حالة جماهيرية بين أوساط المواطنين. ولأن الشيخ العمري معروف عنه ابتعاده عن النشاط السياسي، وانحصار عمله في نشاطه الديني، فتبدو محددات الاعتقال أكثر وضوحاً لناحية كونها ترتبط في حضوره الديني بين أوساط المؤمنين في المدينة المنورة.

وفي هذا الإطار، وتحت وسم ( طاح حظك بن سلمان) علّق الصحافي اللبناني حسين مرتضى على الخبر مغردا ” نظام بن سلمان يعتقل للمرة الثانية خلال هذا العام الشيخ كاظم العموري أحد كبار علماء المدينة المنورة وقد اقتيد إلى مكان مجهول”

أما عبد الرحمن السحيمي فقد قال  “مازالت سلطة النظام الظالم مستمرة في طغيانها ومحاربة ابناء ووجهاء الوطن عدة مرات وهي تعتقل الشيخ كاظم العمري وهو مرجع وشيخ للطائفة الشيعية الكريمة بالمدينة والآن يتم اعتقالة مع انجاله وسبق لهم اعتقال والده رحمه الله عدة مرات وهذا دليل إن النظام عنصري طائفي ضد المذهب الشيعي ..”

وأكد الناشط السعودي علي الهاشم في سلسلة تغريدات ” اعتقلت السعودية ، كل من “محمد” و”رجائي” إبني الشيخ كاظم العمري في تاريخ 8 أبريل/نيسان 2022.” للضغط على الشيخ كاظم، واليوم تم اعتقال الشيخ كاظم العمري مجددًا”

 
رقم : 1028302
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