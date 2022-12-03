أردوغان: لم نعد تركيا القديمة

وقال أردوغان في كلمة ألقاها اليوم السبت في تجمع جماهيري بولاية شانلي أورفا الواقعة بجنوب تركيا على الحدودية مع سوريا “جاءوا من بعد آلاف الكيلومترات، ودعموا المنظمات الإرهابية قرب حدودنا”، في إشارة إلى القوات الأمريكية في شمال سوريا.



وتابع “أنتم تشاهدون بأعينكم من هم الذين يقومون بحرب الوكالة ضد تركيا عند حدودنا الجنوبية، هؤلاء تزعجهم حماية تركيا لحدودها”.



وأضاف أردوغان أن “المنظمات الإرهابية التي يدعمونها خلف حدودنا الجنوبية تهاجم بلادنا وشعبنا “، مشددا على أن “تركيا لم تعد تركيا القديمة التي كانت لا ترد على الهجمات التي تتعرض لها”.



وأكد أردوغان أن تركيا “ستكمل حتما الشريط الأمني البالغ عمقه 30 كم والذي نقوم بإنشائه على طول حدودنا الجنوبية ولن نتراجع إطلاقا”.