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السبت 3 كانون الأول 2022 ساعة 19:16

برلماني لبناني: رسّمنا الحدود البحرية وسنتخرج النفط دون أي اتفاق مع الاحتلال

برلماني لبناني: رسّمنا الحدود البحرية وسنتخرج النفط دون أي اتفاق مع الاحتلال
وقال اليوم السبت خلال فعاليات المؤتمر الطبي الأول للأطباء المسلمين تحت عنوان الطب الوقائي" في مدينة بعلبك، شرق لبنان "الأمل موجود ونابع منذ أن احتل العدو الصهيوني الأراضي اللبنانية والجنوب والبقاع الغربي - يومها سمعنا كلامًا كثيرًا بأن "إسرائيل" لن تخرج من لبنان وهل العين تقاوم المخرز- ليخرج بعد ذلك العدو دون أيّة اتفاقية أو معاهدة وكان التحرير، مضيفًا أن أملنا بتحرير الأراضي المحتلة ما زال قائمًا".

وتابع: لم يكن للبنان أيّ أمل باستخراج النفط والغاز دون توقيع اتفاق مع "إسرائيل" وهذا ما قاله مسؤولون غربيون، لكننا رسّمنا الحدود البحرية وسيتم استخراج النفط بداية العام المقبل، لافتًا إلى أن أمل لبنان "الثالث يتمثل بتحرير لبنان من الإرهابيين والقتل.

ورأى المقداد أن الحاكم الفعلي للبنان هو حاكم مصرف لبنان، وقال: هل من المعقول أن أحدًا لم يسأله يومًا عن سياسته المالية أو تعاميمه.
رقم : 1028318
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