أهم ماجاء في بيان مجلس أمن الدولة الإيراني

وجاء في البيان الاحتجاجات السلمية سرعان ما ادت الى عمليات غير قانونية وأعمال شغب في الشوارع بفعل الجو السلبي الذي اثارته وسائل الإعلام الإرهابية (بي بي سي والسعودية اينترنشنال).



وخلال فترة وجيزة، ومع وصول شبكة من المحترفين والمنظمين من المشاغبين بقيادة الفضاء الإعلامي البريطاني السعودي ، تحولت إلى أعمال شغب وأعمال إرهابية.



وتابع البيان: ان الهجوم المباشر على المراكز الأمنية والعسكرية وإنفاذ القانون وتطبيق سيناريو قتل بين المحتجين وتدمير المراكز الطبية وسيارات الإسعاف وتدمير واسع النطاق للأماكن العامة مثل: البلديات وسيارات الإطفاء والمساجد والمصارف والممتلكات الخاصة للناس ادرج على جدول الأعمال.



كما خطط العدو من خلال بناء توافق بين الجماعات المناهضة للثورة وتحريض بعض المشاهير لإيجاد ذريعة لحرمان الناس من الراحة ونشر القلاقل في الشارع من خلال الحرب النفسية المكثفة وسيناريوهات القتل المزيفة .



واضاف الييان : أظهرت تحقيقات الجهات المعنية أنه نتيجة لأعمال الشغب المذكورة أعلاه ، فقد أكثر من 200 شخص أرواحهم، والتي يمكن تقسيمها إلى: شهداء أمن ، شهداء الناس في أعمال إرهابية ، ضحايا أبرياء لمشروع سيناريو القتل من الأبرياء ، الذين لقوا حتفهم في الوضع الأمني ، ​من قبل المشاغبين والعناصر المسلحة المناوئة للثورة والعصابات الانفصالية.



كما تعرضت المراكز الحكومية والعامة والخاصة ، في هذه الحوادث الى اضرار مادية تقدر بآلاف المليارات ، وقد تم إلزام لجنة التحقيق بوزارة الداخلية بتقدير الأضرار بدقة وفصلها ، وكذلك تحديد طريقة التعويض. عن الأضرار المادية والروحية.



وفي هذا الصدد قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي الايراني عباس كلرو ان وجود شهداء الامن في اعمال الشغب الاخيرة اظهر ان المدافعين عن امن البلاد دخلوا الساحة بدون سلاح للدفاع عن المواطنين لكن الارهابيين أطلقوا النار على المواطنين والجيش والامن الداخلي بأسلحة حربية لاتهام الدولة بارتكاب اعمال القتل.



ويبدو من خلال تسلسل الأحداث الاخيرة، أن الخارج يحاول جاهداً إيجاد البلبلة والفوضى والشغب وإثارة بروباغندا إعلامية زائفة للضغط على إيران وعلى الحكومة الإيرانية.



لكن فطنة الشعب الإيراني أحبطت مخططات أعداء الجمهورية الإسلامية في عدم مواكبة مؤامراتهم الممنهجة التي تريد النيل من نظام الجمهورية الإسلامية في إيران.