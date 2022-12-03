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السبت 3 كانون الأول 2022 ساعة 19:31

تجمع العلماء المسلمين يصدر بيانا ناريا بشأن استشهاد الفلسلطيني عمار مفلح

تجمع العلماء المسلمين يصدر بيانا ناريا بشأن استشهاد الفلسلطيني عمار مفلح
وقال في بيان اليوم السبت : نحن لا نحتاج إلى شهادات أو أدلة على إجرام العدو الصهيوني، فتاريخه الحافل بالجرائم ضد الإنسانية والمجازر الكبرى خير دليل على ذلك، ونحن لا نتوقع أن تحرك جرائمه ضمير حكام العرب اللاهثين وراء التطبيع مع الكيان الصهيوني، ولا نتوقع أن تصحو ضمائر القوى العظمى الميتة أصلاً لتستنكر هكذا أعمال.

أضاف: نسجل هذه الإدانة لدفع الشعب الفلسطيني للقيام بردود فعل كلٌ من موقعه وبحسب اختصاصه ضد هكذا جريمة، ونحن في تجمع العلماء المسلمين نعتبر أن الرد الأول والأمثل الذي يجب أن يكون على هذه الجريمة النكراء هو تصعيد العمليات العسكرية على كامل التراب الفلسطيني وتصعيد المقاومة في الضفة الغربية المحتلة بأن تنضم إلى نابلس وجنين كل بلدات وقرى الضفة المحتلة، لا نريد من السلطة الفلسطينية بياناً يشجب هذه العملية الجبانة بل نريد منها أن تعمل على إيقاف التنسيق الأمني مع العدو الصهيوني، وتشجيع الفلسطينيين على المواجهة والصمود.

واعتبر أن الصمت الدولي عن هذه الجريمة النكراء والمشبوه لأكثرية حكام العرب هو مشاركة بهذه الجريمة وتشجيع للعدو على الاستمرار في أعماله الإجرامية.
مصدر : وكالات
رقم : 1028324
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