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السبت 3 كانون الأول 2022 ساعة 21:38
العراق.. قصف صاروخي يستهدف محيط قاعدة تركية في نينوى
وقال المصدر، إن "محيط قاعدة زليكان التركية تعرض مساء اليوم للاستهداف بأربعة صواريخ".
وأضاف المصدر أنه "لم ترد معلومات عن وجود اصابات حتى الان".
مصدر :
وكالات
رقم :
1028346
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