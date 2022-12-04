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الأحد 4 كانون الأول 2022 ساعة 18:27

استنكار بحريني لزيارة رئيس كيان الاحتلال المشؤومة للبلاد

استنكار بحريني لزيارة رئيس كيان الاحتلال المشؤومة للبلاد
وافادت مصادر من البحرين بأن الشعب البحريني المقاوم ثار غضبه من تدنيس رئيس الاحتلال الاسرائيلي اسحاق هيرتزوغ لارض بلادهم، التي يزورها بدعوة رسمية من نظام البحرين.

وفي هذا الصدد عبر الشعب البحريني عن سخطه، بتظاهرات مستمرة ترفض التطبيع مع كيان الاحتلال، واصفين ما يجري بأنّه مغامرة واختطاف لتاريخ هذا البلد العريق والمرتبط بقضية القدس وفلسطين ارتباطاً لا ينفكّ نصرةً لقضيته العادلة ضد الارهاب الصهيوني.

وقد نظمت التظاهرات في العديد من المدن والمناطق في البحرين، رفع خلالها المشاركون الاعلام الفلسطينية، وشعارات ترفض الترحيب بالرئيس الاسرائيلي تقول لا مرحبا بك، اخرج من بلادنا.

وترافقت هذه التظاهرات مع حملة رفض عبر وسائل الاعلام البحرينية. وعشية زيارة الرئيس الصهيوني الى البحرين، غرد عالم الدين البحريني اية الله الشيخ عيسى قاسم واصفة الزيارة بأنّها مشؤومة ووصمة عار. وقال اية الله قاسم إنّ التطبيع خيانة، وتدنيس رئيس الكيان الصهيونيّ لأرض البحرين بقدومه المشؤوم عار لا يحتمله شرف شعبنا".

وقال الناشط السياسي علي مهنا:"بحرين العروبة والاسلام، ترفض الزيارة المشؤومة للمجرم رئيس الکيان المؤقت، قاتل اخواننا الفلسطينيين. وانا کبحريني لاأقبل ان يدنس ارض وطني هذا المجرم؛ بحرينيون ضد التطبيع؛ التطبيع خيانة".

وفي السياق نشر حساب الناشط البحريني "يوسف الجمري" في موقعه على تويتر مقطع فيديو للاستاذ الناشط البحريني علي مهنا يستنكر زيارة رئيس كيان الاحتلال الموقت إسحاق هرتسوغ البحرين.

ومن جهته نشر حساب رئيس منتدي البحرين لحقوق الانسان "باقردرويش" في حسابه على تويتر مقطع فيديو للتظاهرات التي انطلقت في البحرين رفضاً لزيارة رئيس كيان الاحتلال إلى المنامة.

وعلق الحساب على الفيديو" تقرير مصور | تظاهرات في #البحرين رفضاً لزيارة رئيس كيان الاحتلال إلى المنامة".

ووصل الرئيس الاسرائيلي الى البحرين وسط اجراءات امنية مشددة من قبل نظام البحرين، ونظرا لاستمرار الاحتجاجات ضد الزيارة، اضطر النظام الى اجراء تعديل في الجدول الزمني تجنباً لحدوث احتكاك مع المتظاهرين الذين نزلوا الى الشوارع رغم منع السلطة وتحذيراتها.
رقم : 1028467
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