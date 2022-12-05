كنعاني: إيران لا تفاوض من موقف ضعف وحاجة

واضاف كنعاني في مؤتمره الصحفي الاسبوعي ان ايران لا تزال متمسكة بالمفاوضات ، والحاجة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة ( الاتفاق النووي) ليست حاجة إيرانية أحادية الجانب.