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الاثنين 5 كانون الأول 2022 ساعة 11:02
كنعاني: إيران لا تفاوض من موقف ضعف وحاجة
واضاف كنعاني في مؤتمره الصحفي الاسبوعي ان ايران لا تزال متمسكة بالمفاوضات ، والحاجة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة ( الاتفاق النووي) ليست حاجة إيرانية أحادية الجانب.
مصدر :
وكالات
رقم :
1028593
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