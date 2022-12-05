محادثات إيرانية سعودية بشأن الحج

اسلام تايمز (ايران) - عقدت الجولة الأولى من المحادثات بين إيران والسعودية بشأن حج عام 1402 في شكل ندوة عبر الإنترنت ، وبناء على ذلك ، سيجتمع مسؤولو الحج في البلدين في السعودية ويوقعون مذكرة الحج خلال الشهر المقبل.