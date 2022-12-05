استشهاد شرطي مرور متأثرا بجروحه برصاص مسلحين جنوب شرق البلاد

وأوضح العميد قنبري اليوم الاثنين، أن أشرارا مسلحين أطلقوا النار على اثنين من شرطة المرور مساء أمس الأحد أثناء تأديتهما واجب تقديم خدمات المرور للمواطنين في "دكة بازار" الواقعة في شارع الإمام الخميني (رض) في مدينة جابهار، ثم لاذوا بالفرار.



وأضاف: نتيجة لإطلاق النار، أصيب المجندان "بنيامين فضلي" من سراوان و"عارف هوتي" من جابهار بجروح، وتم نقلهما إلى المستشفى، لافتا إلى أن المجند هوتي استشهد متأثرا بجروحه والمجند الآخر يخضع للعلاج في المستشفى.



وتابع العميد قنبري: تم تشكيل فريق خاص من نخبة المحققين بعد الكشف عن خيوط الحادث، واتخذنا إجراءات مكثفة لإلقاء القبض على الضالعين في الهجوم.